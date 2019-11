St. Blasien – Die King’s Singers aus London geben in diesem Jahr, am Samstag, 30. November, 16 Uhr, im Rahmen der St. Blasier Domkonzerte das große Adventskonzert – A-cappella der Extraklasse – im Dom zu St. Blasien

Alles begann mit sechs Chor-Studenten des King’s College der Universität Cambridge, die nach ihrem Abschluss 1968 beschlossen, die King’s Singers zu gründen. Was als nebenberufliche Tätigkeit begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem professionellen A-cappella-Ensemble. Mit ihren Touren durch Südafrika, Kanada, die USA und durch Europa erlangten sie internationalen Erfolg. Ob in der Londoner Royal Albert Hall oder im Sydney Opera House: The King’s Singers singen sich mit ihrem einzigartigen britischen Charme und ihrem musikalischen Können weltweit in die Herzen ihrer Zuhörer. Für ihre hervorragenden Leistungen wurden sie bisher mit zwei Grammys und einem Emmy ausgezeichnet.

Das Geheimrezept der King’s Singers besteht aus ihrem besonderen Klang, der sich aus ihrer außergewöhnlichen Besetzung ergibt: Anders als herkömmliche britische Männerensembles bestehen sie seit ihrer Gründung aus zwei Countertenören, einem Tenor, zwei Baritonen und einem Bass. Obwohl es seit 1968 mehrere Änderungen in der Besetzung gab, wurde die anfangs nur zufällig entstandene Kombination der Stimmlagen konstant beibehalten. Zudem legt sich das Ensemble nicht auf ein bestimmtes Genre fest, sondern begeistert mit einem erstaunlichen Repertoire aus Einflüssen aus der Renaissance, der Romantik, der zeitgenössischen Musik und teilweise auch aus religiösen Musikstücken. Aber auch Pop- und Folk-Arrangements finden sich in ihren Werken. Mit ihren Konzerten möchten die King’s Singers das Publikum nicht nur unterhalten, sondern es auch mit verschiedenen Musikstilen jenseits des Pops vertraut machen.

Auf dem Programm des Adventskonzertes im Dom zu

St. Blasien stehen Advents- und Weihnachtslieder aus aller Welt.

Auf dem Programm stehen ein gregorianischer Introitus („Rorate coeli desuper“), Werke von Johannes Eccard („Übers Gebirg Maria geht“), Michael Praetorius („Ein Kind geborn zu Bethlehem“, „Es ist ein Ros entsprungen“, „Christus, der uns selig macht“), sowie Kompositionen von Hector Berlioz („Adieu des Bergers“), Peter Ilj.Tschaikowsky, Herbert Howells („A spotless rose“, „Sing lullaby“, „Here is the little door), Francis Poulenc („Quem vidistis, pastores, dicite), Peter Warlock und Bob Chilcott („The Shepherd’s Carol“).

Im zweiten Teil des Konzertes unter dem Titel „The Chrismas Stocking“ gibt es Überraschungen: internationale Weihnachtslieder (nach Ansage) in verschiedenen Sprachen. Die Interpreten werden alle Gesangsstücke in deutscher Sprache kommentieren und das Konzert selbst moderieren.

Die Sänger konzertieren unten in der Rotunde.

Konzert