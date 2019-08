St. Blasien – Das Internationale Bildhauersymposium von St. Blasien, vom 25. August bis zum 1. September, findet in diesem Jahr bereits zum 24. Mal statt. 1996 von Karin Lederer zusammen mit ihrem Mann, dem Künstler Rudi Martin Lederer, ins Leben gerufen, hat sich das Bildhauersymposium im Laufe der Jahre zu einem bedeutenden Kulturereignis entwickelt und ist aus dem kulturellen Angebot der Stadt nicht mehr wegzudenken. Die Öffentlichkeit mit kunstinteressierten Bürgerinnen und Bürgern, Kur- und Feriengästen sowie einer großen Anzahl an Besuchern aus nah und fern verfolgt die Entstehung der Kunstwerke und genießt das besondere Flair der Stadt während der Bildhauerwoche. Die Künstler arbeiten während des Symposiums unter fest installierten Sonnenzelten in den Straßen und auf den Plätzen. Die Begeisterung, Zeuge eines Entstehungsprozesses zu sein, hat noch nichts von seiner Faszination verloren.

Wie groß das Interesse an der Teilnahme für Künstler aus aller Welt an dem Symposium ist, das die Stadt St. Blasien gemeinsam mit dem Werbe- und Aktivkreis St. Blasien veranstaltet, zeigt, dass im Vorfeld insgesamt 239 Anmeldungen von Künstlerinnen und Künstlern aus 52 verschiedenen Ländern eingegangen sind. Dieses Rekordergebnis stellte Organisationskomitee mit Bernhard Meyer, Bernd Ruderisch, Clemens Huber, Klaus Brand, Sylvia Huber und Christel Steier (künstlerische Leitung) vor die extrem schwierige Aufgabe, 16 Teilnehmer auszuwählen. Gesetzt war auch in diesem Jahr das Künstler-Duo Pialeto, das sind Pia Gabriel und Leto Markus Meyle aus der Schweiz, mit seiner Feuerperformance am Ende des Symposiums.

Die Besucherinnen und Besucher des Bildhauer-Symposiums haben eine Woche lang die Möglichkeit, über die entstehenden Kunstwerke zu staunen, können versuchen, sie zu verstehen, sie zu ergründen, und sie können den Künstlerinnen und Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, mit ihnen ins Gespräch kommen und natürlich mit ihnen philosophieren.

Unter den teilnehmenden Holzbildhauern, von denen acht aus Deutschland stammen, sind mit Josef Briechle aus Tiengen, Christel Andrea Steier aus Bernau und Eberhard Rieber aus Jestetten auch wieder drei Künstler aus der Region vertreten. Die Kunstobjekte aller Künstler, die ab Samstagnachmittag auf dem Domplatz präsentiert werden, gehen in den Besitz der Veranstalter über. Dafür erhalten alle Bildhauerinnen und Bildhauer für die gesamte Woche ein angemessenes Honorar.

Am späteren Abend, 21 Uhr, wird dann das Künstler-Duo Pialeto, mit seiner Feuerperformance „Ornamente“ einmal mehr die Zuschauer auf dem Domplatz in seinen Bann ziehen.

Die Skulpturen der Künstler werden dann am Sonntag, 1. September, ab 14 Uhr auf dem Domplatz öffentlich versteigert. Auktionator wird, wie bereits im vergangenen Jahr, der bekannte Entertainer Hansy Vogt sein. Interessenten, die sich an der Versteigerung beteiligen wollen, haben bereits ab Samstag die Möglichkeit, Gebote für die einzelnen Werke am Info-Stand auf dem Domplatz abzugeben. Das Mindestgebot pro Objekt liegt bei 1300 Euro.

Künstler

Kristina Yosifova-Gschaider: „Das unsichtbare Leben des Frühlings“ (Bulgarien).

„Balance“ (Spanien). Judith Franke: „Manchmal ist es besser, zu warten“ (Deutschland, Wurzbach).

„Frühlingsblitz – zwischen Himmel und Erde“ (Syrien/Spanien). Michelina Consalvo: „Der Schlaf der Chrysalis“ (Italien).

„Schleichende Gefahr“(Deutschland, Jestetten). Miriam Radwan: „Archaische Ägyptische Harfe“ (Ägypten).

„Der Wälder“ (Deutschland, Tiengen).

Karin Hofer: „Kubusturm mit sitzender Person“ (Schweiz).

„Kubusturm mit sitzender Person“ (Schweiz). Maximilian „Marsilius“ Fließbach: „Hagia Sophia Monstranz“ (Deutschland, Bichl/Bayern).

„Hagia Sophia Monstranz“ (Deutschland, Bichl/Bayern). Fabian Rucco: „Versteckspiel“ (Argentinien).

„Versteckspiel“ (Argentinien). Amin Balaghi Inalou: „Anahita“(Iran).

„Anahita“(Iran). Michael Steigerwald: „Zangenbildung“ (Deutschland, Steinach/Baden).

„Zangenbildung“ (Deutschland, Steinach/Baden). Volker Sesselmann: „Der Saxophonist“ (Deutschland, Steinach/Thüringen).

„Der Saxophonist“ (Deutschland, Steinach/Thüringen). Christel Andrea Steier: „Vom selben Ursprung“ (Deutschland, Bernau).

„Vom selben Ursprung“ (Deutschland, Bernau). Michael Weick: „Aktentasche“

(Deutschland, Backnang).