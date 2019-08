von Karin Steinebrunner

Der Organist Andres Uibo aus Tallinn hatte bei seinem Konzert der Internationalen Domkonzerte auch eine Eigenkomposition, zwei Sätze aus seiner 2013 in Moskau uraufgeführten Orgelsymphonie, im Programm und erntete dafür spontanen Beifall. Uibo ist Organist an der Nikolaikirche Tallinn, seit 1994 Professor an der Estnischen Akademie für Musik und Theater sowie Ehrenbürger Tallinns.

Uibo eröffnete sein Konzert mit einem Werk Dietrich Buxtehudes, dem berühmtesten Vertreter der Norddeutschen Orgelschule. Der Barockkomponist war in Lübeck tätig, wo Uibo unter anderem studiert hat. Buxtehudes „Te deum laudamus“ ist eine fünfsätzige Orgelfantasie. Die dem sogenannten „Stylus phantasticus“ zuzuordnende Komposition enthält alle zur Zeit des Komponisten gängigen kontrapunktischen Finessen, die Uibo durch deutliche Strukturierung anhand von bewusst eingesetzten Atempausen und differenzierter, kontrastreicher Registrierung hörbar machte.

Franz Liszts Variationen über das Bachthema „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ entstand 1863 und ist laut Bernhard Marx‘ Einführung eine Trauermusik für den Tod seiner Kinder Daniel und Blandine – sie starben 1859 respektive 1862 im Alter von 20 und 27 Jahren. Liszt übersteigert darin den von Bach angelegten typisch barocken Trauergestus des sogenannten „Passus duriusculus“, des abwärts geführten chromatischen Gangs, zum allgegenwärtigen Klangereignis. Die Bachkantate zeichnet analog zum Johannesevangelium den Weg von der irdischen Trauer zur himmlischen Freude nach. Auch bei Liszt steht am Schluss der Choral „Was Gott tut, das ist wohlgetan“.

Den ersten und vierten Satz seiner „Apocalypsis Symphony“ auf den Text der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, trug Uibo in zwei getrennten Abschnitten vor. Marx verriet, dass Uibo sein Thema aus Intervallen zusammengesetzt hat, die 21 Halbtöne ergeben. Der Inhalt ist die Zerstörung der alten und die Herrschaft der neuen Welt, des neuen Jerusalem.

Das Werk beginnt mit einem Ton für Ton sich langsam aufbauenden Akkord, der als sphärischer Hintergrund anhält, während nach und nach tastende, durch Pausen unterbrochene, zweigliedrige Melodiepartikel hinzutreten. Dieser Zweierklang wird immer stärker, führt schließlich nach mehreren Anhüben zu einem clusterhaft anmutenden Fortissimo-Ausbruch. Auf dessen plötzlichen Abbruch folgt, zu einem neuerlichen, nun ganz zarten und am Ende einzig verbleibenden Orgelpunkt, eine sanfte Melodielinie.

Auch der vierte Satz arbeitet mit dem Prinzip des aus einer dissonanten Akkordfolge erwachsenden durchgehaltenen Orgelpunktes, über dem in Abständen zunächst quirlige Flötenstimmen, dann orientalisch angehauchte Melodielinien erklingen.

Immer wieder setzt sich die Akkordfolge dazwischen, der Kontrast aus Akkorden und Melodiefloskel wird zum kleinteiligen Frage-Antwort-Spiel, in dem die Melodie immer stärker zurückgedrängt wird, bis die Akkordballung sich zum gewaltigen Fortissimo steigert. Auch hier folgt nach dem plötzlichen Abbruch ein Neuansatz, diesmal in Form von dichten, kleinintervalligen, sich teilweise überlappenden Fortschreitungen, die sich deutlich harmonischeren Strukturen annähern und mit einem tiefen Orgelpunkt beschlossen werden.

Am Ende des Programms interpretierte Uibo noch die „Dorische Toccata“ und „Fuge“ von Bach. Die Toccata ist charakterisiert durch ein durchgehendes, typisch motorisches Sechzehntelmotiv, das Fugenthema ist eher gesanglicher Natur, die kontrapunktische Struktur wird strikt durchgehalten, wobei Uibo eine gute Balance zwischen Verdeutlichung der Einsätze und Darstellung der stimmführungstechnischen Komplexität fand.