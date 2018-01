St. Blasien Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresbeginn in St. Blasien

Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresbeginn in St. Blasien

Die ökumenische Feier und Neujahrsempfang in St. Blasien stehen unter dem Eindruck des glimpflich überstandenen Unwetters zum Jahresende.

St. Blasien (lib) Gemeinsam beteten die vielen Gläubigen im gut besuchten Dom am Sonntag mit Pater Josef Singer, Pater David und Prädikant Wolfram Uhrig während des Ökumenischen Gottesdienstes zum Jahresanfang. Später schloss sich die Einladung zum Stehempfang des Arbeitskreises Ökumene in den Kursaal an.

Doch zunächst nutzte man unter dem Eindruck der Orgelmusik der Domorganistin Eiko Yoshimura alleine oder zusammen mit den lebhaften Trompetenklängen von Stefan Nommensen die andächtige Stunde. Gemeinsam erinnerte man sich aber auch an das Entsetzen der vergangenen Woche. „Seien wir dankbar, dass es nicht zu einer Katastrophe mit Personenschaden kam“, betonte Prädikant Wolfram Uhrig mit Blick auf Sturm, Hochwasser und Erdrutsche.

Pater David fuhr mit einer ermunternden Predigt fort. „Es ist keine böse Absicht von mir, jetzt vom lebendigen Wasser zu reden nach diesem Hochwasser“, meinte er zunächst und bezog sich damit auf den zuvor von Uhrig gelesenen Text aus der Bibel. Mit lebendigem Wasser habe man aber auch hier das neue Jahr begonnen. „Doch die Hoffnung, dass Gott alles zum Guten werden lässt, tröstet uns“, sagte er zuversichtlich. Auch wenn man manchmal meine, Gott wolle zerstören. „Nein“, war sich Pater David sicher, „er möchte uns zu Quellen des lebendigen Glaubens machen, damit wir andere mit unserem Glauben anstecken.“ „Er ist unser Gott, er lebt und er will, dass wir mit ihm leben“, sagte er eindrücklich. Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Darum macht er alles, damit wir wach bleiben.“ Schließlich fügten sich die Fürbitten von Angelika Torra, Susanne Weise, Brigitte Gassert und Renate Kuby-Huber, zum Teil Mitglieder des Arbeitskreises Ökumene, in den harmonischen Gottesdienst ein.

Sie baten unter anderem für die Jugendlichen, das Land, um den Frieden. Bald darauf und nach dem Segen warteten interessante Begegnungen beim anschließenden Stehempfang im historischen Kursaal durch den Arbeitskreis Ökumene auf die vielen Menschen. Eines wurde aber deutlich: die meisten beschäftigte das Sturmtief Burglind und das Hochwasser.