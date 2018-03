St. Blasien Ökumene in St. Blasien bereitet sich auf Weltgebetstag vor

Das kleine Surinam in Südamerika steht dieses Jahr im Mittelpunkt des Weltgebetstags. Armut, Umweltzerstörungen und Gewalt prägen das Land. Die Frauen des St. Blasier Vorbereitungsteams versetzen sich in die Lage der dort Lebenden und schärfen den Blick für deren Probleme.

Der Weltgebetstag unter dem Motto "Gottes Schöpfung ist sehr gut" am Freitag, 2. März, um 19 Uhr in der Christuskirche schaut nach Surinam. Schon längst sind in St. Blasien – und auch in manchen Nachbargemeinden – die Vorbereitungen dafür angelaufen. Und auch dieses Jahr möchte das Vorbereitungsteam um Renate Kuby-Huber und Heidi Holzer möglichst viele Menschen erreichen und sich mit den Gottesdienstbesuchern in mehr als 100 Ländern verbinden.Feiner Trommelwirbel, sanfte Querflötenmusik und warme Gitarrenklänge werden zusammen mit dem klaren Gesang der Frauen neben den Gebeten das Fundament des Abends sein. Noch ist es ein Gewirr an Programmpunkten, die die Organisatorinnen Renate Kuby-Huber, Heidi Holzer, Sabine Seidel, Jacqueline Bong-Kemena, Leonie Kübler, Nathalie Mittermaier, Irina Batt-Hofmann und Svetlana Jacobsen bei dieser Zusammenkunft jedoch in Einklang bringen.

Schon vor Jahren hat sich das Team der Frauen durch das gemeinsame Engagement beim Weltgebetstag kennen und schätzen gelernt. "Etwa zwei bis dreimal kommen wir vorher meist zusammen", sagt Heidi Holzer.

Wie viele Strophen werden von diesem Lied gesungen? Wann setzt die Querflöte, wann die Gitarre oder der Trommel ein? Wie ist der Ablauf? Das und viel mehr muss besprochen werden. "Spielt nochmal", bittet man an anderer Stelle Andrea Rudolf (Querflöte), Klaus Böhler (Gitarre) und Burkhard Wild (Trommel). "Vielleicht spielen wir diesen Ton länger", beratschlagen die Musiker.

Dieses Mal steht Surinam im Mittelpunkt, woher in diesem Jahr die Vorbereitung zur Weltgebetstagsordnung kommt. Das Land an der Nordostküste Südamerikas ist für die meisten noch ein unbekanntes Land. Die Frauen des St. Blasier Vorbereitungsteams schlüpfen in die Rollen der dort lebenden Frauen und schärfen den Blick für deren Herausforderungen im täglichen Leben – die Armut, Gewalt gegen Frauen, Sextourismus, Umweltzerstörung. Mit einem Dialog stellen sie die jeweiligen Lebensumstände vor und unterstreichen den gegenseitigen Respekt vor dem Lebens- und Glaubenskontext der anderen.

Der Weltgebetstag sei die Bereitschaft, den Problemen der Welt ins Auge zu sehen, die so viel Leid verursachen, sagen die Frauen. Gleichzeitig sei Surinam auch ein Vorbild des einträchtigen und friedlichen Miteinanders von Völkern und Religionen mit Frauen aus Indonesien, Indien, Afrika, China und Holland, erzählt Heidi Holzer und zeigt Fotografien. Zwei Informationshefte, die das Vorbereitungsteam vor jedem Weltgebetstag stets bestellt, biete Tipps für die Gestaltung der Gottesdienste vor Ort.

Für den Appetit gibt es im Anschluss an den ökumenischen Wortgottesdienst bei einer Begegnung einen kleinen Imbiss mit Spezialitäten aus Surinam.