von Claudia Renk

Das 24. Internationale Bildhauersymposium hat begonnen. Seit Montagmorgen ist in der Stadt wieder der Klang der Motorsägen zu hören, die ersten Umrisse einzelner Skulpturen sind bereits zu erkennen. „Wenn man durch die Stadt fährt, macht sich schnell Symposiums-Feeling breit“, sagte Bürgermeister Adrian Probst bei der Begrüßung der Bildhauer vor dem Haus des Gastes. Im Anschluss an den Empfang am Sonntagnachmittag haben die Künstler ihre Arbeitsplätze in Augenschein genommen.

Am Montag gint es ab 10 Uhr los mit dem Symposiums-Feeling, als überall wieder der Klang der Motorsägen zu hören war. 16 Skulpturen werden in dieser Woche entstehen, dazu wieder eine Feuerskulptur des Künstlerduos Pialeto, die am Samstag in Flammen aufgehen wird. Außerdem – außer Konkurrenz – ein Werk von Rudi Martin Lederer, der das Symposium vor 24 Jahren aus der Taufe hob. Kunstinteressierte sind wie immer eingeladen, den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und das Gespräch mit ihnen zu suchen.

Besonders froh ist Christel Steier, künstlerische Leiterin des Symposiums, dass inzwischen alle Künstlerinnen und Künstler eingetroffen sind. Am Sonntagabend, als sie alle offiziell in St. Blasien willkommen geheißen werden sollten, steckte Kristina Yosifova-Gschaider noch ein einem Fernbus irgendwo auf der Autobahn zwischen München und Stuttgart fest, auch Volker Sesselmann und Judith Franke waren noch unterwegs in die Domstadt.

Und auch der erste Morgen war – wie meistens – „ziemlich chaotisch“, wie Steier lachend erzählt. Zwei Künstler hatten nach dem Rundgang zu den Arbeitsplätzen am Sonntagabend um anderes Holz gebeten, weil ihr Entwurf so gar nicht mit dem zugeteilten Baumstamm harmonieren wollte. Einem dritten Künstler hatte Steier bereits am Vorabend bei der Begrüßung gebeichtet, dass der Stamm, den sie in Absprache mit ihm für ihn ausgewählt hatte, plötzlich nicht mehr aufzufinden gewesen war.

Im vergangenen Fall hatte der städtische Bauhof bereits für Ersatz gesorgt, und auch die neuen Stämme am Montagmorgen sowie nötige Arbeitspodeste für einige Künstler wurden vom Bauhof-Team prompt zur Verfügung gestellt. Und noch mehr, wie Christel Steier verriet: eine Bildhauerin hatte versehentlich die falsche Kette für ihre Säge eingepackt. Bevor nun eine verzweifelte Suche nach einer passenden Kette losging, half ein Bauhofmitarbeiter mit seiner privaten Kettensäge aus, die die Künstlerin nun benutzen darf.

Apropos Kettensägen: zwei neue hat sich Judith Franke für ihre Arbeit in St. Blasien mitgebracht. „Ich war vorher schon auf einem Symposium und habe mich mit einem Eichenstamm ganz schön gequält“, erzählt die Bildhauerin. Etwa anderthalb Jahre halten die Geräte bei ihr durch, dann ist ein Ersatz für das stark beanspruchte Arbeitsgerät fällig. Und jeweils zwei deshalb, damit sie durchgehend arbeiten kann. Denn die Motoren der Sägen müssen hin und wieder Zeit zum Abkühlen haben, damit sie nicht überhitzen und kaputt gehen. Eine Zweitsäge minimiert die entsprechenden Zwangspausen.

Neues Werkzeug

Einige andere Bildhauer nutzen ihren Aufenthalt in St. Blasien, um sich vor Ort mit Werkzeug einzudecken. Am ersten Tag des Symposiums kam die Inhaberin eines entsprechenden Fachgeschäftes extra in die Domstadt, um die vorbestellten Sägen abzuliefern.

Wie in den Vorjahren freuen sich die Bildhauer auf den Austausch untereinander und mit interessierten Besuchern. Zur Orientierung, wer an welchem Platz arbeitet, können die obige Grafik und das Booklet zum Symposium dienen, das überall in der Stadt erhältlich ist.