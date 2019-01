von Sebastian Barthmes

Wegen versuchter Nötigung und wegen Nötigung ist ein 42 Jahre alter Mann aus der Region St. Blasien vom Amtsgericht verurteilt worden: Seine Strafe sind eine Haftstrafe von zwei Monaten und zwei Wochen, auf Bewährung ausgesetzt, der Führerscheinentzug für weitere acht Monate und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit. „Nötigung in drei tatmehrheitlichen Fällen“ – so lautete der Vorwurf.

Insgesamt drei Fälle

Im ersten Fall soll der Angeklagte im November 2017 auf der L 154 im Albtal Richtung St. Blasien unterwegs gewesen sein. Einer vor ihm fahrende Motorradfahrerin sei er sehr dicht aufgefahren, bevor er sie schließlich knapp überholte. Danach habe er auch den weiter vorne fahrenden Begleiter der Bikerin überholt, um danach stark bis zum Stillstand abzubremsen. Sie seien viel zu langsam gefahren, wofür er sie maßregeln wollte. Als er aus dem Auto ausstieg, habe er eine Eisenstange in der Hand gehalten, wie die beiden Motorradfahrer berichteten. Er habe aber keine Angst gehabt und sei auf den Autofahrer zugegangen, sagte der Biker. Seine Freundin habe sich schließlich vor das Auto gestellt und die Polizei angerufen. Der Angeklagte sei jedoch wieder eingestiegen und wollte wegfahren. Dabei habe er die vor dem Auto stehende Frau bedrängt. Schließlich habe ihr die Polizei, mit der sie gerade telefonierte, geraten, Platz zu machen. Beim Wegfahren sei sie berührt worden. Der Angeklagte sah seine Schuld nicht – das erste Motorrad habe kurz vor der Staumauer ohne Grund stark abgebremst, was er „nicht sehr prickelnd“ gefunden habe. Auch den Grund für die geringe Geschwindigkeit des zweiten Motorrades habe er nicht gesehen. Kurz vor dem Kreisverkehr stoppte er schließlich, denn er „wollte den zur Rede stellen, was das sollte“, sagte der Angeklagte. Eine Eisenstange habe er zwar im Auto („zur Selbstverteidigung“) aber beim Aussteigen nicht in der Hand gehabt. „Seien Sie froh, dass nicht mehr passiert ist“, sagte die Richterin zu dem Angeklagten.

Weiterer Vorfall im Juni 2018

Zu einem weiteren Vorfall sei es dann im Juni 2018 auf der Todtmooser Straße in St. Blasien gekommen. Sie habe gerade die Straße auf Höhe der Postagentur überqueren wollen, sagte eine 44 Jahre alte Frau. Nur auf Höhe der Metzgerei sei ein Auto langsam an einer Kehrmaschine vorbeigefahren. Als sie sich schon auf der Straße befand, habe sie plötzlich ein stark beschleunigendes Auto wahrgenommen. Nur weil sie sich verrenkt habe, sei sie nicht angefahren worden. „Es gibt doch keinen Grund, jemanden anzufahren“, sagte dazu der 42-Jährige. Erst als die Polizei an jenem Nachmittag vor seiner Türe stand, habe er davon erfahren. In diesem Fall zeigte sich der Angeklagte betroffen: „Ich möchte mich für den Vorgang entschuldigen. Ich habe nichts gesehen.“

Nach der Beweisaufnahme verlas die Richterin die vielen Einträge im Bundeszentralregister. Der 42-Jährige war schon mehrmals verurteilt worden, unter anderem wegen Nötigung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl. Die Folge waren auch Freiheitsstrafen. Insgesamt entstehe kein guter Eindruck, sagte die Richterin. Wie auch die Staatsanwaltschaft sah die Richterin die Vorwürfe nicht als vollständig erwiesen an: Der Motorradfahrer habe keine Nötigung erfahren, bei der vor dem Auto stehenden Bikerin sei es versuchte Nötigung gewesen. Der Vorfall mit der Passantin sei aber Nötigung gewesen.