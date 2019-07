von Karin Steinebrunner

Ein nicht ganz alltägliches Domkonzert bot sich den zahlreichen Zuhörern in St. Blasien. Das aus drei Frauen- und drei Männerstimmen bestehende Sextett „Quintessenz“ aus Georgien hatte alte orthodoxe georgische Kirchenmusik und modernen Jazz aus Georgien und den USA auf dem Programm, Organistin Marjorie Frances Mayo ergänzte mit verjazztem Bach.

Brillante Technik

Die sechs jungen Georgier aus Tiflis zeichnen sich aus durch brillante Technik und glasklare Intonation. Dies zeigte sich eindrücklich sowohl in den ungewohnten Harmonien der traditionellen Musik ihrer Heimat als auch in ihren eigenen Jazzarrangements. Die georgische Kirchenmusik basiert auf jahrhundertealter mündlicher Tradition und ist in ihrer Ausprägung so einzigartig, dass sie in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Oft charakterisieren kurze, voneinander abgesetzte Phrasen ihren Aufbau.

Innerhalb dieser Phrasen entsteht eine hoch komplexe Harmonie aus eigenständigen, gleichberechtigten Stimmen. Die Dissonanzen streben nicht nach Auflösung wie im tonalen Dur-Moll-System und erzeugen daher eine vergleichsweise spannungsarme Statik. „Prayer“, das einleitende Stück des Sextetts beispielsweise, ist ein in solche Phrasen unterteiltes Requiem ohne Text, das wie Glockengeläute wirkt, über dem eine Melodiestimme schwebt. Beinahe meditativ Klang auf Klang setzt das folgende „Vineyard“.

Die beiden textlosen Stücke „Silence“ und „Kindness“ prägen einen etwas anderen Charakter aus, das Erstere wirkt wie eine unendliche Melodie, im Zweiten wird die Oberstimme hervorgehoben. Munter und fast schon ein wenig jazzig klingt der „Easter song“ und bei „Blessed virgin Mary“ imitiert einer der jungen Männer mit der Stimme ein Schlaginstrument als Rhythmusgeber.

Marjorie Frances Mayo spielte Orgelstücke von Liselotte Kunkel, die diese unter dem Titel „Play Bach–Play Jazz“ 2008 veröffentlicht hat. In Deutschland ist Leipzig zum Hauptort für verjazzte Bachinterpretationen geworden. Kunkels Jazzstücke auf der Grundlage von Bachs Kompositionen sind eher moderate, leicht swingende Adaptionen, in den Harmonien teilweise eingefärbt und rhythmisch angereichert, von der Organistin elegant und flüssig vorgetragen.

Den letzten Programmteil des Abends bildete das eigene Jazzrepertoire des A-Capella-Sextetts. Klang das erste georgische Jazzstück in seinen Harmonien noch recht ähnlich wie die zuvor gehörten Gesangsstücke, so wirkte es doch dank der starken dynamischen Abstufungen viel lebhafter als das zuvor Gehörte.

Flott und quirlig

Ein weiteres verjazztes georgisches Lied entpuppte sich nach der langsamen Einleitung als flottes, quirlig rhythmisiertes Stück, in dem das Sextett seiner Musizierfreude freien Lauf ließ. Mit vollen Harmonien präsentierte sich ein amerikanischer Christmas-Jazz-Song, und zum fröhlichen „I love coffee, I love tea“ des „Java Jive“ schnalzten die Sänger mit den Fingern und präsentierten auch solistische Einlagen. „O Come, All Ye Faithful“, ebenso mit Solo, geteilten Stimmen und markanten Jazzharmonien versehen, machte den Abschluss dieses Programmteils, dem ein folkloristisches, geschwätzig anmutendes, fröhliches, mit perkussiven Elementen angereichertes Stück georgischen Ursprungs als Zugabe folgte.