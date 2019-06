von Sebastian Barthmes

Welchen Einfluss hat die Herkunft oder die Lebenssituation auf das Leben, mit welchen Problemen müssen Menschen in unterschiedlichen Ländern kämpfen? Beim Besuch zweier Mitarbeiterinnen von Amnesty International befassten sich die Schüler der Werkrealschulklassen WRS 9a und 9b am ersten Schultag mit Menschenrechten und konkreten Beispielen.

Rollenspiele erschließen das Thema

Vor Wochen hatte er sich mit seiner Klasse im Unterricht mit Menschenrechten auseinandergesetzt, sagt Lehrer Robert Gardner. Das Besuchsangebot von Amnesty International nahmen er und sein Kollege Martin Krieg deshalb gerne an. Mit einem Rollenspiel und Gruppenarbeit machten die beiden Studentinnen den Schülerinnen und Schülern bewusst, unter wie schwierigen Bedingungen viele Menschen in anderen Ländern leben.

Gardner berichtete vom Rollenspiel: Alle Schüler zogen eine Personenkarte und stellten sich in einer Linie auf. Die Jugendlichen versetzten sich in die ihnen zugewiesenen Rollen und beantworteten die Fragen der beiden Besucherinnen: „Du hast nie in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten gesteckt, Du lebst in einem bescheidenen Haus mit Telefon und Internet, Du hat das Gefühl, dass Deine Sprache, Religion und Kultur respektiert wird, Du kannst Dich verlieben, in wen Du willst, Du kannst bei nationalen und kommunalen Wahlen Deine Stimme abgeben?

Bewusstsein für die eigenen Rechte

Wer diese und etliche weitere Fragen mit Ja beantworten konnte, durfte einen Schritt vorrücken, wer Nein sagen musste, blieb am Ausgangspunkt stehen oder machte einen Schritt zurück. So sei auf einfache Weise sichtbar geworden, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen seien, wie einfach oder schwer man im Leben vorankommen könne, sagte Robert Gardner. Mit konkreten Menschen aus verschiedenen Ländern und ihren Lebensumständen und Problemen befassten sich die Jugendlichen anschließend in mehreren Gruppen. Sie erhielten Steckbriefe und auch ein Büchlein mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Sie analysierten die Lebenssituation dieser Menschen und stellten fest, welche Menschenrechte beschnitten werden.

Fallbeispiele aus Saudi-Arabien oder Kongo

Da ging es zum Beispiel um vier Frauen in Saudi-Arabien, die seit vielen Jahren für die Gleichberechtigung von Frauen kämpfen – sie wurden verhaften und Amnesty International befürchtet eine Verurteilung zu langen Haftstrafen. Auch der Fall des türkischen Journalisten Can Dündar sowie eines Mannes in der Demokratischen Republik Kongo, der sich seit Jahren für die Wiedereingliederung von Kindersoldaten engagiert, beschäftigte die Schüler.

Gegen welche Menschenrechte wird wo verstoßen?

Welche Menschenrechtsverletzungen müssen diese Menschen erleiden? Die Neuntklässler beantworteten diese Frage, nachdem sie sich mit den Geschichten auseinandergesetzt und die Menschenrechtserklärung studiert hatten. Sie fanden Verstöße gegen Artikel 1 (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit), den Anspruch auf ein faires Gerichtsverfahren, die Meinungs- und Informationsfreiheit, das Recht auf Bildung oder eines der anderen festgeschriebenen Menschenrechte.