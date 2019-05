von Sebastian Barthmes

Herr Probst, am Sonntag wurde gewählt und das neue Gremium konstituiert sich erst in einigen Wochen. Wann endete die Amtszeit der bisherigen Ratsmitglieder tatsächlich?

Die Amtszeit des derzeit amtierenden Gemeinderats endete am 26. Mai 2019 um 24 Uhr. Bis dorthin war er voll handlungsfähig.

Was passiert, bis die Neuen ihre Arbeit aufnehmen, wird das zukünftige Gremium mehrere Entscheidungen der Verwaltung im Nachhinein genehmigen müssen?

Die für die kommenden Wochen besonders wichtigen Beschlüsse sind am Dienstag gefasst worden. Dazu gehört zum Beispiel die Vergabe der Tiefbauarbeiten für unseren Breitbandausbau. Sollten in den kommenden sechs Wochen jedoch wider Erwarten Beschlüsse des Gemeinderates notwendig sein, die nicht aufgeschoben werden können, so sind wir dennoch handlungsfähig.

Gibt es eine rechtliche Regelung, wie der Übergang zum neuen Gemeinderat aussieht?

Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg regelt den Ablauf sehr genau. So führt der amtierende Gemeinderat die Geschäfte bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats kommissarisch weiter, darf aber keine Entscheidungen von erheblicher Bedeutung fällen. Dazu würden zum Beispiel der Beschluss zur Haushaltssatzung oder herausragende Investitionsentscheidungen zählen.

In Menzenschwand standen vier Wahlurnen: Die Wähler bestimmten dort die Zusammensetzung des Gemeinderates, des Kreistags und auch des Ortschaftsrates sowie die des Europaparlamentes mit. | Bild: Sebastian Barthmes

Bietet die Stadtverwaltung oder eine andere Stelle den neuen Ratsmitgliedern eine Hilfe, um zum Beispiel den Haushalt oder das Baurecht verstehen zu können?

Die Arbeit des Gemeinderats ist enorm vielfältig und erfordert ein breites fachliches Wissen, aber auch Kenntnisse zu den lokalen und regionalen Gegebenheiten. Als Vorsitzender des Gemeinderats wird es in den ersten Sitzungen meine Aufgabe sein, die Hintergründe zu den Themen auf der Tagesordnung vor allem für die neuen Mitglieder des Gremiums ausführlicher darzustellen. Seitens der Verwaltung werden wir den gewählten Stadträtinnen und Stadträten auch Termine anbieten, bei denen wir besonders bedeutsame Themen intensiv erläutern können. Im Herbst planen wir zudem eine Klausurtagung mit dem Gemeinderat, bei der wir informieren, aber auch schon Themen gemeinsam priorisieren möchten. Sofern amtierende Mitglieder des Gemeinderats wiedergewählt werden, werden mit Sicherheit auch sie Hilfestellung bieten.

Wie sieht der zeitliche Ablauf aus – welche Fristen müssen abgewartet werden, wann und wie werden die Gewählten ihr Amt antreten?

Sobald die Wahl rechtskräftig ist und der Wahlprüfungsbescheid vorliegt, muss die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats unverzüglich einberufen werden. Ich gehe heute davon aus, dass diese Sitzung am 2. Juli stattfinden kann. Bis dahin hat der alte Gemeinderat festzustellen, ob Hinderungsgründe vorliegen, die den Eintritt einzelner neugewählter Gemeinderäte blockieren. Ein Arbeitnehmer der Stadt beispielsweise kann zum Beispiel nur unter gewissen Voraussetzungen Mitglied des Gemeinderates sein. Sind diese Dinge geprüft und festgestellt, werden die neu gewählten Mitglieder in der ersten Sitzung verpflichtet sowie die Bürgermeisterstellvertreter und die Mitglieder der Ausschüsse gewählt. Danach starten wir in die Arbeit der neuen, fünfjährigen Amtszeit, auf die ich mich freue und in der wir sicher gut und erfolgreich zusammenarbeiten werden. (sb)

Adrian Probst (30) ist seit Herbst 2017 Bürgermeister der Stadt St. Blasien und in dieser Funktion Chef der Stadtverwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats. Er bereitet laut Gemeindeordnung die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und vollzieht deren Beschlüsse.