Mit der Zukunft der katholischen öffentlichen Bücherei hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Die derzeit heimatlose Einrichtung solle möglichst schnell wieder geöffnet werden, hieß es. Die Stadt ist bereit 25.000 Euro zur Verfügung zu stellen, damit der Keller im katholischen Pfarrhaus dafür umgebaut wird. Viele mögliche neue Bücherei-

standorte seien geprüft worden, selbst das runde Gebäude der Südbadenbus GmbH am Busbahnhof sei in Betracht gezogen worden. Zu teuer, zu weit, zu klein – unterschiedlich waren die Kriterien, die zu deren Ausschluss geführt hätten, erläuterte Probst.

St. Blasien Hamsterkäufe wegen Corona-Epidemie: In der Domstadt werden leeren Supermarkt-Regale schnell wieder aufgefüllt Das könnte Sie auch interessieren

Schließlich sei doch noch eine Option aufgetaucht: Den Keller des katholischen Pfarrhauses könnte man so umbauen, dass er für die Bücherei geeignet ist. Der Eingang wäre ebenerdig, Kunden müssten nur zwei Stufen überwinden, was von Behörden wohl akzeptiert werden könnte, sagte der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit St. Blasien, Christian Faller. Eine erste Kostenschätzung geht von Umbaukosten in Höhe von 100.000 Euro aus, sagte Bürgermeister Adrian Probst.

Zuschuss für den Kellerumbau

„Die Kosten können wir alleine nicht stemmen“, sagte Faller. Das Ordinariat in Freiburg fordere Kostenneutralität, was die Kirchengemeinde aber nicht schaffen werde, sagte er. Die Stadt St. Blasien habe ein ernsthaftes Interesse daran, dass die katholische Bücherei wieder eröffnet werden kann, sagte Probst. Die Verwaltung schlug deshalb einen Zuschuss für den Kellerumbau in Höhe von 25.000 Euro vor. Die Stadt werde auch bei der Suche nach Fördertöpfen helfen.

Höchenschwand So erhält das Leben Struktur und Stabilität Das könnte Sie auch interessieren

Ob ein Zuschuss aus dem Stadtsanierungsprogramm möglich ist, sei noch nicht klar, weil die Kirche solche Zuschüsse nicht erhalten könne, sagte Probst. Es werde jedoch geprüft. Die 25.000 Euro sind im Haushalt der Stadt nicht vorgesehen, dennoch könnte man wohl ohne Nachtragshaushalt auskommen, antwortete Kämmerer Michael Spitz auf eine Frage von Frank Defrenne. Man könne nun hoffnungsvoll sein, bei der Suche nach einem neuen Domizil für die Bücherei am Ende eines langen und mühsamen Weg zu sein, sagte Thomas Mutter. Es sei ein wichtiges Zeichen, dass auch die Stadt die Bücherei erhalten will. Es bestehe sogar die moralische Pflicht, sich als Stadt am Erhalt der Einrichtung zu beteiligen. Der Umbau des Kellers werde auf alle Fälle nicht schnell gehen, sagte Gemeinderat Andreas Meyer. Sei es dann nicht möglich, im Erweiterungsbau des Kindergartens oder im Theophil-Lamy-Haus einen geeigneten Raum für die Bücherei bereitzustellen? Dort werde es keinen Platz geben, lautete die klare Antwort des Bürgermeisters.