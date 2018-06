St. Blasien Neonröhrer wollen bei den Domfestspielen St. Blasien wirten

Die Guggenmusik St. Blasier Neonröhrer schmiedet neue Pläne. Der Verein will bei der Pausenbewirtung der Domfestspiele mit zwei Ständen dabei sein und plant auch die Bewirtung am Tag des Helfers im Sanagarten. Die neue Datenschutzverordnung macht auch Satzungsänderung nötig.

Einen Blick zurück warfen die Mitglieder der Guggenmusik St. Blasien „Neonröhrer“ um ihren Vorsitzenden Dominik Herr und Dirigenten Dennis Koso in der Hauptversammlung im „Bergstüble“. Zudem erfuhren sie durch den Vorsitzenden von verschiedenen Vorhaben. Außer Wahlen und Ehrungen stand auch eine Satzungsänderung auf der Tagesordnung.

Nun wird wegen der Datenschutzgrundverordnung in der neuen Satzung des Vereins unter anderem stehen, dass jedes Mitglied mit Erwerb der Mitgliedschaft der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und Übermittlung seiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben zustimmt.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde Kassierer Julian Nocke in seinem Amt bestätigt, auch Fabian Tombrink als stellvertretender Vorsitzender. Michelle Heinrich und Tobias Tombrink übernahmen wieder die Aufgaben eines Beisitzers, für Matthias Albiez als Beisitzer rückte Matthias Brodmann nach. Mit jeweils einem Gutschein für einen Orden wurden für 13 Jahre Treue Heiko Mayer und Matthias Schmidt, für sieben Jahre Mitgliedschaft Julian Nocke, Michelle Heinrich, Bianca Jacobsen und Tatiana Jacobsen geehrt.

„Im September letzten Jahres“, begann Schriftführerin Johanna Rupp, „starteten wir mit den wöchentlichen Proben“. In zwei sich anschließenden Probewochenenden im Oktober und Januar vertiefte man das Können. Der erste Auftritt fand am 20. Januar in Görwihl statt. Dort habe man an einem Nachtumzug teilgenommen. Sieben Tage später war Rickenbach der nächste Auftrittsort am „Stallfäscht Open Er“.

Mit der Narrenzunft Gaudi-Marie ging es Anfang Februar nach Rüßwihl. Auch die heimische Fastnacht machte Johanna Rupp zum Thema und sprach vom Hemdglunkerball und mehr, aber auch von der Hexenverbrennung, mit der die Fastnacht endete, sowie vom Ausflug nach Köln.

„Dort spielten vor dem Kölner Dom, im Hauptbahnhof und vor Kneipen“, zählte sie auf. „Fly in the Mai“ wurde zwar aufgegeben, dafür spülten Veranstaltungen wie die Silvesterfeier und das Wirten am Musikfrühling Gewinn in die Kasse, erfuhren die Versammelten von Kassierer Julian Nocke.

Der Vorsitzende freute sich darüber, dass man sechs Musiker, die, wie bei Guggenmusikern meist üblich, noch nie ein Instrument in der Hand hatten, dazugewonnen hat und bedankte sich im Laufe der Versammlung ganz besonders bei Roland Ott, Dirigent Dennis Koso und Matthias Brodmann für ihren beispielhaften Einsatz für den Verein.

Künftig wolle man eine enge Vernetzung mit der Narrenzunft anstreben, sagte er in seinem Ausblick. Bei der Pausenbewirtung der Domfestspielen wolle man mit zwei Ständen dabei sein und plane auch die Bewirtung am Tag des Helfers im Sanagarten. Zudem verriet er, dass die Proben wieder am 15. September starten werden.

Auch die Probewochenenden stünden bereits fest und seien in den Oktober und Januar gelegt worden. Dirigent Dennis Koso mahnte einen besseren Probenbesuch an, um die musikalische Qualität zu steigern. „Wir funktionieren nur als Team und Gemeinschaft und wenn wir alle an einem Strang ziehen“, bat der Vorsitzende eindringlich.