von Sebastian Barthmes

„Man kann es gar nicht in Worte fassen, was ihr tagtäglich geleistet habt“, sagte Vereinsvorsitzender Andreas Fritz in der Hauptversammlung an Hubert und Andreas Armbruster gerichtet. Die Betreuung der Tiere habe jeden Tag und bei jedem Wetter funktionieren müssen. Mit einem Geschenk bedankte sich Fritz bei den beiden langjährigen Hegewarten.

Daniel Sabouret ist neuer stellvertretender Vorsitzender des Wildgehege-Vereins und Hegewart. | Bild: Sebastian Barthmes

Andreas Armbruster verlässt aber nicht den Verein – als Beisitzer wird er sich auch in Zukunft noch einbringen. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Hauptamtlich kümmert sich Armbruster jetzt um die Tiere im Wildgehege Waldshut, das ebenfalls von einem Verein getragen wird.

Bei der Suche nach einem Nachfolger sei ein Glücksgriff gelungen, sagte Andreas Fritz: Zunächst schien es große Schwierigkeiten zu bereiten, jemanden für die tägliche Betreuung der Tiere zu gewinnen. Doch dann habe er einen wertvollen Hinweis erhalten.

Aktiver Einsatz im Tierschutz

Und das Gespräch mit Daniel Sabouret verlief für den Verein positiv. Der Albtäler trat in den Verein ein, stellte sich als stellvertretender Vorsitzender und Hegewart zur Verfügung und wurde in der Hauptversammlung einstimmig gewählt. Sabouret setze sich schon seit vielen Jahren für den Tierschutz ein, er ziehe beispielsweise verletzte Tiere groß. Als jemand der anpacken könne, sei er eine sehr wertvolle Hilfe.

Ursprünglich wollte Hubert Armbruster seine ehrenamtliche Tätigkeit zum Jahresende beenden. Daniel Sabouret habe sich in kurzer Zeit aber so gut eingearbeitet, dass der neue Hegewart schon ab Dezember ohne seine Unterstützung auskomme.

„Für mich war es ein Teil meines Lebens“, sagte Armbruster, bis auf wenige Urlaubs- oder Krankheitstage sei er täglich im Wildgehege gewesen. Und in all den Jahren habe er zum Beispiel mit dem früheren Vorsitzenden Bernhard Link „vieles bewerkstelligt“. Sein Einsatz sei aber nur dank seiner Familie möglich gewesen, „die wirklich mitgezogen hat“.

Und helfende Hände benötigt der Förderverein unbedingt, den im Wildgehege gibt es jedes Jahr über die Betreuung der Tiere viel zu tun. Das Gelände muss offengehalten, Schilder, Zäune und Bänke müssen repariert oder ersetzt werden, sagte Fritz. Auch eine Brücke beim Rotwildgehege müsse dringend erneuert werden. Auch das 50-jährige Bestehen will der Förderverein Wildgehege St. Blasien im kommenden Jahr feiern. Fritz: „Da wollen wir in irgendeiner Form etwas machen.“

Für das Wildgehege breche mit dem Weggang der Armbrusters ein neues Zeitalter an, sagte Bernhard Link. Es sollte zu einer „Aufbruchstimmung in jeglicher Hinsicht“ führen. Er sei davon überzeugt, dass sich der Verein verjüngen müsse. Dafür wären vielleicht Kooperationen mit anderen Vereinen sinnvoll, um auch Kinder und Jugendliche an das Wildgehege heranzuführen, sagte Link. Johannes Stowasser vom Forstamt empfahl, auch mit der Initiatorin des Kultwald-Projektes Kontakt aufzunehmen.

Ideen, wie das Wildgehege attraktiver gemacht werden kann, habe der Vorstand viele. An eine Toilette oder einen Stromanschluss werde beispielsweise gedacht. Zu tun gebe es also viel, sagte Vorsitzender Andreas Fritz.