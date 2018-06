St. Blasien Nach einer Schlägerei vor einem Lokal erhalten die Beteiligten Bewährungsstrafen

Das Amtsgericht St. Blasien befasste sich zum wiederholten Mal mit einem Streit zwischen jungen Männern und Frauen, der in eine Schlägerei mündete. Die Richterin bezweifelte die Aussagen der Zeugen und des Angeklagten.

Fast zwei Jahre liegt ein Vorfall zurück, der die Direktorin des Amtsgerichtes St. Blasien, Susanne Lämmlin-Daun, nun schon zum wiederholten Mal beschäftigt. Und wieder endete das Verfahren, in dem sich dieses Mal ein 36-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten musste, mit einer Verurteilung: Sechs Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, lautete das Urteil.

Tritte auf einem am Boden Liegenden

Fast schon zum Dauerbrenner vor dem Amtsgericht St. Blasien hat sich ein Vorfall entwickelt, der sich im Juli 2016 vor einem Lokal in Todtmoos abgespielt hat. Damals war der Geschädigte von mehreren Männern zu Boden geschlagen und dann heftig gegen Kopf und Körper getreten worden. Zwei der Täter wurden nach einer mehrtägigen Hauptverhandlung bereits zu Freiheitsstrafen verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Gegen das Urteil haben die Verurteilten Berufung eingelegt.

Streit mit dem Exfreund

Nun musste sich ein weiterer Mann wegen der Beteiligung an der Tat vor Gericht verantworten, dessen Identität zunächst nicht bekannt war. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens waren eine junge Frau, ihr Freund und ihr Exfreund. Das Verhältnis der jungen Frau zu ihrem Exfreund war alles andere als gut. Am fraglichen Abend begab sich die junge Frau mit einer Freundin in das besagte Lokal, wohl um Streit mit ihrem Exfreund anzufangen, vermutete ihr damaliger Freund, der Geschädigte.

Zum Tathergang

Er hielt sich nach eigenem Bekunden vor dem Lokal auf, als die jungen Frauen mit dem Exfreund und einem Bekannten herauskamen, später kam der Angeklagte hinzu. Von dem Exfreund und von seinem Bekannten sei er dann geschlagen, zu Boden gebracht und mehrfach heftig getreten worden. Ob auch der Angeklagte zugetreten oder geschlagen habe, könne er nicht sagen, erklärte der Geschädigte.

Im den früheren Verfahren hatte der junge Mann allerdings ausgesagt, der Angeklagte habe sehr wohl zugetreten und zugeschlagen, hielt ihm Richterin Lämmlin-Daun vor. Im Nachhinein könne er das nicht mehr genau sagen, lautete die Antwort. Die Freundin der jungen Frau erklärte, der Angeklagte habe zunächst versucht, zu schlichten, dann aber gemeinsam mit dem Exfreund ihrer Freundin auf den Geschädigten eingetreten und eingeschlagen. Der Exfreund selbst machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, da das Verfahren gegen ihn noch nicht rechtskräftig ist.

Widersprüchliche Zeugenaussagen

Seine ehemalige Freundin und einen weiteren Zeugen hatte Richterin Lämmlin-Daun gar nicht erst geladen, da sie in dem vorhergehenden Verfahren so widersprüchliche Angaben gemacht hatten, dass man sich von ihren Aussagen keine Aufklärung erhoffen könne, begründete sie.

Ganz anders stellte der Angeklagte den Vorfall dar. Er habe lediglich versucht, die zunächst verbale und dann tätliche Auseinandersetzung zu schlichten, sagte er. Möglicherweise habe er dabei jemanden mit der Hand getroffen, Absicht sei dies aber nicht gewesen, beteuerte er. Er sei allerdings der einzige, der sie Sache so schildere, stellte die Richterin fest. „Die Zeugen sagen es, aber war es wirklich so?“, erwiderte der Angeklagte.

Zweifel an Angaben des Angeklagten

Den Angaben des Angeklagten schenkte Richterin Lämmlin-Daun keinen Glauben. Sie sei überzeugt, dass der Angeklagte entgegen seiner Einlassung nicht nur passiv, sondern aktiv beteiligt gewesen sei, sagte sie. Sie berief sich dabei auf die Aussage der jungen Frau, die ausgesagt hatte, der Angeklagte habe sich an den Tätlichkeiten beteiligt. Diese Aussage habe sie konstant bei der Polizei und in dem vorangegangenen Verfahren wiederholt, auch habe sie keinen Belastungseifer an den Tag gelegt. Und auch der Geschädigte habe eine Tatbeteiligung des Angeklagten nicht ausschließen können.

Als tat- und schuldangemessen erachtete Richterin Lämmlin-Daun die für gefährliche Körperverletzung vorgesehenen Mindeststrafe von sechs Monaten. Zugunsten des Angeklagten berücksichtigte sie die Tatsache, dass dieser strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten ist, zu seinen Lasten die Heftigkeit, mit der gegen den Geschädigten vorgegangen wurde. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe setzte die Richterin zur Bewährung aus und erlegte dem Angeklagten die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 500 Euro an den Geschädigten auf.