St. Blasien Mit dem neuen Löschfahrzeug ist die Feuerwehr St. Blasien für den Katastrophenschutz gut gerüstet

Die Feuerwehr St. Blasien hat ein neues Löschfahrzeug mit einem 2000-Liter-Wassertank im Wert von 370 000 Euro erhalten. Das neue Fahrzeug soll am 6. Juni mit einem bunten Programm im Kurgarten geweiht werden.

Lange hat die Beschaffung gedauert, seit Freitag steht das neue Löschfahrzeug LF20KatS der Feuerwehr St. Blasien im Gerätehaus. Nach mehreren Proben wird das Fahrzeug in Kürze in Betrieb genommen. Gemeinsam mit dem Kommandanten Frank Bercher, dem stellvertretenden Kommandanten Tobias Schneider und Technikchef Christof Isele nahm es Bürgermeister Adrian Probst am Montag in Augenschein.

Rund drei Jahre dauerte es von den ersten Überlegungen der Beschaffung bis zum Eintreffen des neuen Löschfahrzeugs mit seinem 2000-Liter-Wassertank, das nun seinen 36 Jahre alten Vorgänger ablöst. Ausgerüstet ist das LF20KatS (Katastrophenschutz) entsprechend dem Standard für Löschfahrzeuge, es verfügt beispielsweise über ein Lüftungsgerät und Stromaggregat. Außerdem kann es 300 Meter Schlauch während des Fahrens auslegen. Das Fahrzeug bietet Platz für neun Einsatzkräfte, die Mannschaftskabine ist mit Atemschutzgeräten ausgestattet.

Nachdem die Planungen abgeschlossen waren, dauerte es noch rund zehn Monate, bis das Fahrzeug fertiggestellt werden könnte. Am vergangenen Mittwoch reisten Kommandant Bercher, sein Stellvertreter Tobias Schneider, Technikchef Christof Isele und die Gerätewarte nach Luckenwalde bei Berlin, um das Fahrzeug vom Hersteller abzuholen. Neben der Endabnahme stand dort auch eine Einweisung an, bevor sich die St. Blasier Feuerwehrmänner am Freitag mit dem neuen Fahrzeug auf den rund 800 Kilometer langen Heimweg machten. In St. Blasien gab es noch am selben Abend ein kleines Fest der Abteilung.

In dieser und der nächsten Woche stehen jeweils fünf Proben mit dem neuen Fahrzeug an, bevor es offiziell in Betrieb genommen wird. Am Montag nahm Bürgermeister Adrian Probst das Fahrzeug in Augenschein. Nach dem Ende des Kalten Krieges seien die Investitionen in den Katastrophenschutz zurückgefahren worden. Der habe aber in den vergangenen Jahren wieder an Bedeutung gewonnen.

Wichtig sei, dass in Sachen Katastrophenschutz vonseiten des Bundes, der Länder und der Kommunen Geld in die Hand genommen werde, um im Notfall kompetent Hilfe leisten zu können, so der Rathauschef. Tatsächlich hat die Domstadt viel Geld in das neue Löschfahrzeug investiert: Von den Kosten in Höhe von 370 000 Euro konnten nur 90 000 Euro über Fachförderung finanziert werden, erläuterte Probst.

Die Einweihung des neuen Fahrzeugs findet am 16. Juni mit einem bunten Programm im Kurgarten statt. An diesem Tag soll auch das 60-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr St. Blasien gefeiert werden.