von sk

Kurz nach 18 Uhr war der 48-Jährige mit seinem Kia gegen ein Straßenschild geprallt. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Nach der Kollision sei der Unfallfahrer ausgestiegen und gleich auf die Straße gefallen, wobei er sich Verletzungen im Gesicht zugezogen habe, so die Polizeiangaben. Die von Passanten verständigte Polizeistreife ermittelte bei dem 48-Jährigen einen Wert von gut drei Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe erhoben. Dort wurden auch die Gesichtsverletzungen des Mannes versorgt. Ihm droht eine Geldstrafe in Höhe von mindestens 70 Tagessätzen. Den Führerschein ist er für mindestens sechs Monate los und kann ihn erst nach einer erfolgreichen medizinisch-psychologischen Untersuchung wieder erlagen, so die Angaben von Polizeisprecher Mathias Albicker.