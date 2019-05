von Cornelia Liebwein

Seit Jahrzehnten gehört der Name Walter Kaiser untrennbar zum Musikverein Albtal. Es begann vor genau 70 Jahren, als der Albtäler als 15-jähriger Bursche den damaligen Vorsitzenden bat, als Blasmusiker in die Musik aufgenommen zu werden. Der inzwischen 85-jährige ist ein Musiker, bei dem sich auf der Bühne Spielleidenschaft und Rhythmusgefühl vereinen. Auch in den Stunden des Osterkonzerts des Musikvereins Albtal, als er für 70 Jahre aktive Zeit als Musiker geehrt wird. Mit dem Erlernen und innigen Verschmelzen mit der Trompete nimmt er 1949 bereits vom ersten Ton an in den Reihen der Akteuren Platz.

Gurtweil 250 Quietscheentchen stürzen sich in die Schlücht – so war das erste Gurtweiler Entenrennen Das könnte Sie auch interessieren

„Was ich konnte, spielte ich mit. Bei Stücken, die ich nicht beherrschte, setzte ich aus“, verrät er. Vom Nebenmann, der die gleiche Stimme gespielt hat, habe er kontinuierlich dazugelernt, erinnert er sich. Damals, Mitte der 50er Jahre, sei das Orchester noch in Uniformen aufgetreten, in den 60er Jahren aber, nachdem sich Trachtengruppen und Trachtenvereine etablierten und man für das Anschaffen von Trachten Zuschuss erhielt, in zünftiger volkstümlicher Garderobe.

Der Musikverein Albtal lässt ihn nicht los

Als er 1956 seine Agnes heiratet, führt der Weg das Paar für etwa fünf Jahre nach Heitersheim und den jungen Musiker in die Stadtmusik als ersten Trompeter sowie zusätzliche drei Jahre zu der bekannten Tanzkapelle „Rebläuse“, ebenfalls als ersten Trompeter. Wieder zurück im Albtal spielt er zehn Jahre in der Trachtenkapelle Häusern mit. Doch der Musikverein Albtal lässt ihn nicht los, 1971 kehrt er dorthin zurück – von diesem Zeitpunkt an als Dirigent. „Außerdem habe ich mir in dieser Zeit das Spielen aller Instrumente angeeignet, vom Tenorhorn über das Saxophon, Klarinette und Flöte“, erzählt Kaiser. Gleichzeitig entwickelt sich unter seiner Führung ein Orchester, das zu Glanz erblüht und dem sich zwölf Jungmusiker anschließen.

St. Blasien Auf den Spuren des alten Ochsenstegs – Erinnerungen an spektakuläre Aktion werden wach Das könnte Sie auch interessieren

Wo man vorher ohne Klarinetten auskommen musste, konnten nun Klarinetten und Saxophone angeschafft werden. Spielte das Ensemble damals vor allem Polka- und Marschmusik, entstaubte Kaiser das Repertoire und schöpfte für die Unterhaltung der Konzertbesucher aus der Quelle der modernen Musik, des Schlagers, der Konzertmusik und der Ouvertüren. Zusätzlich würzte er die Stücke mit seiner persönlichen Note, indem er sie für sein Orchester arrangierte. Darüber hinaus wurde durch seine Ideen der Veranstaltungskalender mit neuen Konzerten, wie dem Oster- und Weihnachtskonzert, vielseitig ergänzt.

Vom Schreiner zum Imker

Der gelernte Schreiner hatte in Heitersheim den Meister gemacht, besuchte als Handelsreisender Schreinereien und gründete 1974 als Teilhaber ein eigenes Unternehmen in Baden-Baden. Trotz seiner Erfolge gab er die Tätigkeit im Alter von 50 Jahren auf und baute mit seiner Ehefrau Agnes eine Imkerei auf, wozu damals 350 Bienenvölker gehörten. Nach 16 Jahren am Pult des Musikvereins Albtal wechselte Walter Kaiser 1986 wieder in den Reihen seiner Musikerkollegen. Das Tenorhorn war dann fürs erste das Instrument, das ihm musikalische Leistung abverlangt, solange, bis er sich aus Mangel an Bassisten dem Bass zuwandte. „Momentan bin ich der einzige Bassist in der Kapelle“, sagt er.

Waldshut-Tiengen Abschaltung Schweizer Sender: Neue Lizenz könnte Schlupfloch für Fernsehzuschauer im deutschen Grenzgebiet öffnen Das könnte Sie auch interessieren

Zahlreiche Ehrungen wurden dem langjährigen Musiker für sein vorbildliches, ehrenamtliches Wirken im Laufe der Jahre verliehen, eine davon ist die Ernennung zum Ehrendirigenten.

Walter Kaiser ist auch als fleißiger Arbeiter aktiv, wenn es um handwerkliche Dinge geht. Er beteiligte sich mit seiner ruhigen und pflichtbewussten Art am Bau des Gemeinschaftshauses und der Albtalhalle. „Ich fühle mich gar nicht wie 85, wenn ich mit meinen Kameraden und den jungen Leuten zusammen bin“, sagt Walter Kaiser. Zusätzliche Spannung in sein Leben bringen die Nachkommen seiner drei Kinder – fünf Enkel und acht Urenkel bilden seine Familie. Und immer noch kümmert er sich um 30 Bienenvölker. Außerdem steht er seit 65 Jahren dem Schützenverein vor.