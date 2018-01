St. Blasien Lions Club Waldshut spendet großzügig für Hochwassergeschädigte in Menzenschwand

Der Waldshuter Linons Club übergibt Menzenschwand Gemeinde 10 000 Euro. Der Präsident des Lions Clubs Jochen Seipp informiert sich über die Schäden vor Ort.

Menzenschwand – Das Hochwasser in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar hat in St. Blasien, Menzenschwand und dem Albtal zu schweren Schäden geführt. Da auch zahlreiche Privatleute zum Teil schwere Schäden verzeichneten, hat die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet – rund 20 000 Euro gingen bislang ein. Nun kamen auf einen Schlag weitere 10 000 Euro hinzu. Die Spende des Lions Clubs Waldshut wurde nun übergeben. Das Geld soll betroffenen Bürgern helfen, nicht versicherbare Schäden zu bezahlen.

Die Hilfsbereitschaft nach dem Hochwasser ist groß, Spenden für die Betroffenen gingen nicht nur aus St. Blasien, sondern aus der ganzen Region ein, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Vereine haben bereits Benefizveranstaltungen ins Auge gefasst oder angekündigt, die Erlöse aus Veranstaltungen zu spenden. Eine tolle Unterstützung, so der Rathauschef.

Über eine weitere Zuwendung freute sich Probst. Der Lions Club habe sich auf die Fahne geschrieben, dort, wo es Lücken im sozialen Netz gäbe, schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten, sagte Jochen Seipp. Wichtig sei, Hilfe im unmittelbaren Umfeld zu leisten, betonte er. Seipp ließ sich von Bürgermeister Probst und Felix Schreiner, der in Doppelfunktion als Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Lions Clubs vor Ort war, über die Situation in Menzenschwand informieren und sprach mit der am schlimmsten von dem Hochwasser betroffenen Familie Böhler.

Ursula Böhler, in deren Haus nach ihren Angaben der Schaden weit mehr als 100 000 Euro betragen dürfte, zeigte sich dankbar für die Unterstützung durch die Dorfgemeinschaft. Allein der Schaden ander Heizung belaufe sich auf rund 40 000 Euro und auch das Auto hat einen Totalschaden erlitten. Es sei schön zu sehen, dass man nicht allein ist, sagte sie. Entmutigt sei man trotz der Schäden nicht, im Gegenteil, die vielfältige Unterstützung motiviere sehr.

Beabsichtigt ist, die Eckpunkte für die Verwendung der Spenden in der nächsten Gemeinderatssitzung zu beraten, kündigte Bürgermeister Probst an. Betroffene Bürger können sich im Rathaus melden, so der Rathauschef.

In der Hochwassernacht habe die Feuerwehr in der Gesamtstadt 100 einzelne Einsatzstellen gezählt, berichtet Probst am Dienstag im Gemeinderat. In Menzenschwand sei an Privateigentum, wie an öffentlichem Eigentum, wohl der größte Schaden entstanden.

„Es gab wahrnehmbare Bemühungen, uns zu helfen“, sagte Probst in der Gemeinderatssitzung in Bezug auf Gespräche, die er im Regierungspräsidium geführt habe. Ernüchternd sei aber, dass wohl nur die bekannten Fördertöpfe zur Verfügung stehen – der Nothilfetopf des Landes werde erst bei einer Schadenshöhe von 100 Millionen Euro geöffnet. Das sei eigentlich nicht akzeptabel, weshalb er noch weitere Gespräche führen wolle.

mit dem Vermerk „Hochwasser“ können auf das Konto der Stadt St. Blasien, IBAN DE71680522300000000273 einbezahlt werden.