Menzenschwand Licht-Aus-Aktion in Menzenschwand: Besucher genießen Weihnachtskekse bei Kerzenschein

Menzenschwand (csi) „Licht aus!“ hieß es am Sonntagabend auch in Menzenschwand. Der Verein Winterhalter in Menzenschwand hatte anlässlich der Aktion der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) zum „Reste-Gutsle-Essen“ in die ehemalige evangelische Kirche im Hinterdorf eingeladen. Bei Kerzenschein ließen sich die zahlreichen Gäste Weihnachtsgebäck, Glühwein und Punsch schmecken.

Bereits zum zweiten Mal hat die HTG am Sonntag die Aktion „Licht aus!“ auf den Weg gebracht. In der Zeit von 18 bis 19 Uhr gingen in zahlreichen Gemeinden im Hochschwarzwald in wahrsten Sinn des Wortes die Lichter aus, vielfach versammelten sich die Bürger auch zu gemeinsamen Aktionen. Ziel der Aktion sei nicht, Energie zu sparen. Vielmehr solle dem Wunsch der Menschen nach Entschleunigung und Erholung gerade nach dem hektischen Trubel der Weihnachtszeit und rund um Silvester Rechnung getragen werden. Mit der Aktion „Licht aus!“ nehme man sich bewusst Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit, heißt es in einer Verlautbarung der HTG.

In Menzenschwand hatte der Verein „Winterhalter in Menzenschwand“ zu einem „Reste-Gutsle-Essen“ eingeladen. Gutsle spielen für den Verein schon seit langer Zeit eine Rolle. Bereits in den drei Jahren vor der Eröffnung des Museums veranstaltete man in der Weihnachtszeit einen Verkauf von Weihnachtsgebäck, der Erlös kam dem geplanten Winterhaltermuseum zugute.

Und auch in den ersten zwei Jahren nach der Museumseröffnung fand der Weihnachtsgutslemarkt noch statt, bevor man ihn wegen des zu großen Arbeitsaufwandes einstellte, sagte die Vorsitzende des Vereins Elisabeth Kaiser. Nun aber ließ man die Tradition wieder aufleben, wenn auch in anderer Form. Das selbst gebackene Weihnachtsgebäck kann man nach den Weihnachtsfeiertagen kaum noch sehen, weiß Elisabeth Kaiser aus eigener Erfahrung. Die Kekse anderer schmecken dagegen auch nach Weihnachten gut.

Und so waren den Bürger aufgerufen, ihre Reste an Weihnachtsgebäck mitzubringen und von den Gutsle der anderen zu probieren. Und auch den Austausch von Rezepten hatte Elisabeth Kaiser im Hinterkopf. Der Winterhalterverein servierte dazu Glühwein und Punsch. Ein Konzept, das voll aufging, denn der Tisch bog sich fast unter der Last des Gebäcks.

Und während draußen die Straßenbeleuchtung ausging, war die Kirche heimelig von Kerzen erhellt. Für die Menzenschwander bot sich die Gelegenheit zu Gesprächen mit Freunden, Bekannten und Nachbarn. Und so mancher ältere Bürger schwelgte in Erinnerungen an „seine“ Kirche. Eine Menzenschwanderin erinnerte sich an ihre Hochzeit vor 48 Jahren, auch zwei ihrer Kinder wurden dort getauft. Ähnliche Erinnerungen teilten auch weitere Menzenschwander. Und an besonders kalten Tagen waren die Scheiben der Kirche zugefroren, wusste ein weiterer Besucher.