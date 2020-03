von Christiane Sahli

Die letzten Internatsschüler sind abgereist. Nachdem die Landesregierung die Schließung aller Schulen und Kindergärten beschlossen hatte, fand am Kolleg St. Blasien am Samstag der letzte Schultag statt. Die Heimreise der Internatsschüler beziehungsweise deren Unterbringung während der unterrichtsfreien Zeit stellte die Verantwortlichen vor einige Probleme, nun konnte aber auch der letzte Internatsschüler abreisen.

Er habe geahnt, dass die Schulschließung kommen werde und sich darauf vorbereitet, sagte Internatsleiter Pater Marco Hubrig. Als es so weit war, wurden alle Betroffenen bei einer Internatsvollversammlung informiert. Und dann galt es, die Heimreise der Schüler zu organisieren. Das stellte die Verantwortlichen vor nicht unerhebliche Probleme.

Viele der Eltern holten ihre Kinder persönlich ab, für andere galt es, die Heimreise zu organisieren, was sich angesichts des eingeschränkten Flugverkehrs als nicht ganz einfach erwies. Rund 80 Prozent der insgesamt 220 Internatsschüler konnten nach Hause oder zu Verwandten reisen, sofern diese nicht in Risikogebieten leben, so Pater Hubrig.

Suche nach Gastfamilien

Für andere musste das Kolleg Gastfamilien finden. Aber auch dies gelang innerhalb kürzester Zeit, viele der Schüler verbringen die Zeit der Schulschließung bei den Familien von Freunden aus dem Internat. Und auch Lehrer hatten sich bereit erklärt, Schüler auszunehmen, zwei von ihnen sind letztendlich bei Pädagogen untergekommen. Am Dienstag verließ auch der letzte Schüler das Kolleg.

Kolleg im Frühlingsschlaf

Unter dem Strich sei alles reibungslos gelaufen, so das Fazit des Internatsleiters. Wäre eine größere Gruppe von Schülern nicht anderweitig untergekommen, hätte das Kolleg eine Betreuung im Internat organisiert, fügte er an. Zeitnah vor der Rückreise soll es Informationen für Eltern und Schüler geben, kündigte Pater Hubrig an.

Abitur? Schüler und die Kollegen hätten die Situation mit Gelassenheit und auch mit einer Portion Humor getragen. Besorgt seien aber insbesondere die Abiturienten gewesen, deren Prüfungen nach heutigen Stand am 22. April beginnen. Die Verantwortung für das Abitur liege aber beim Land, sagte Pater Hubrig. Und auch für die Elftklässler hätten sich Fragen nach den Kursen gestellt.

Problem könnte es geben, wenn Gebiete, in denen sich die Schüler aufhalten, zwischenzeitlich zu Risikogebieten erklärt werden. Dann müsse kurzfristig entschieden, gegebenenfalls die Quarantäne organisiert werden, so der Internatsleiter. Inzwischen befinde sich das Kolleg, im Frühlingsschlaf, sagte Hubrig, auch wenn die Verwaltung noch arbeite. Die Ruhe sei man ja aus den Ferien gewohnt, aber durch die Unsicherheit sei doch eine besondere Situation entstanden.