von Christiane Sahli

Auf die vergangenen drei Jahre blickten die Mitglieder des Kneipp-Vereins in ihrer Hauptversammlung zurück, zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt. Angesichts der Altersstruktur steht der Fortbestand des Vereins längerfristig in Frage. Mit der Ehrennadel in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Cornelia Maier, Beate und Wolfgang Endres, Marga Weißenberger, Resi Eyermann und Inge Hofgärtner ausgezeichnet. Die Ehrung von Walter Stockkamp und Alfred Schmidt wird nachgeholt.

Yogakurse stehen im Mittelpunkt

In den vergangenen drei Jahren standen die seit 43 Jahren angebotenen Yogakurse im Mittelpunkt der Aktivitäten des vor 57 Jahren gegründeten Kneipp-Vereins. Jeweils im Frühjahr und Herbst wurden fünf Kurse mit je zehn Einheiten angeboten, die gut besucht wurden. Im Herbst 2017 wurde der Kräutergarten an die Stadt zurückgegeben, da sich keine Mitglieder mehr für dessen Pflege gefunden hatten. Seither liegt er brach.

Instandsetzung des Kneippbeckens

Oberhalb des Kurgartens nahe der Umgehungsstraße befindet sich ein Kneippbecken, das von der Stadt gepflegt wird. Dieses ist zwar noch nutzbar, aber, so hieß es, nicht mehr ansehnlich. Der Verein wäre bereit, sich finanziell an der Instandsetzung zu beteiligen, diese müsse aber nachhaltig sein, sagte der Vorsitzende Bernd Grosser. Bisherige Instandsetzungsarbeiten hatten jeweils nur rund ein halbes Jahr gehalten. Man will insoweit Kontakt mit dem neu geschaffenen Bauamt der Stadt aufnehmen.

Altersdurchschnitt liegt bei 80 Jahren

Große Sorgen bereitet die Altersstruktur des Vereins, der Altersdurchschnitt liegt bei über 80 Jahren. Zahlreiche Versuche, jüngere Mitglieder zu gewinnen, waren in der Vergangenheit gescheitert, unter anderem zeitigten Bemühungen, unter den Teilnehmern der Yoga-Kurse neue Mitglieder zu gewinnen, keinen Erfolg. Und so wird man sich irgendwann Gedanken über den Fortbestand des Vereins machen müssen. Und im Falle einer Auflösung will man das Vereinsvermögen sinnvoll einsetzen, da war man sich einig.