Im Juli beginnt in St. Blasien wieder die Zeit der Internationale Domkonzerte. Jeden Samstag und Dienstag, von 2. Juli bis 20. August, können Musikfreunde im Dom besonderen Konzerten lauschen.

ugust, können Musikfreunde im Dom besonderen Konzerten lauschen. Neben der Orgel liegt der Fokus der Konzerte auf dem Gesang. Eröffnet wird die Reihe der Internationalen Domkonzerte am Dienstag, 2. Juli, mit einem Orgelkonzert der Domorganistin Eiko Maria Yoshimura. Sie spielt Werke von Johann Sebastian Bach (Fantasie und Fuge g-Moll, Choralvorspiel „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr‘“ BWV 676), César Franck (Choral II h-Moll), Charles Tournemire („Victimae paschali“), Jehan Alain („Joies“) und Jeanne Demessieux („Te Deum“).

Eine Jazz-Intrada vor dem Dom und ein Konzert mit dem Jazzchor Freiburg stehen am Samstag, 6. Juli, auf dem Programm. Das Simone Bollini Trio – Simone Bollini (Klavier), Frederico Abraham (Kontrabass) und Michael Heidepriem (Schlagzeug) – wird von 19.50 bis 20.10 Uhr die Intrada in der Säulenvorhalle vor dem Dom mit Jazz-Improvisationen gestalten. Ab 20.20 Uhr wird es im Domkonzert nochmals spielen, alternierend mit dem Jazzchor Freiburg, der geistliche Musik a cappella über Psalmen interpretiert. Die Leitung hat Bertrand Gröger.

Werke von Barock und Romantik

Das dritte Konzert der Reihe findet am Dienstag, 9. Juli, statt, gestaltet von Titularorganist Bernhard Marx. Er spielt Werke des Barock und der Romantik von André Raison (Offertoire), Johann Sebastian Bach (Toccata E-Dur und Leipziger Choralbearbeitungen), Felix Mendelssohn Bartholdy (VI. Sonate), Hector Berlioz und drei Fantasiestücke von Louis Vierne, darunter den bekannten Carillon de Westminster über den Stundenschlag von „Big Ben“ in London.

Bernhard Marx, Titularorganist und künstlerischer Leiter der Internationalen Domkonzerte, führt jeweils vor den Orgelkonzerten in die Werke ein. | Bild: Karin Steinebrunner

Erstmals in St. Blasien zu Gast ist Jazz-Sextett „The Quintessence“ aus Tiflis (Georgien) mit seinem Konzert am Samstag, 13. Juli. Vokal-Artistik, halsbrecherische Arrangements, urwüchsige Kraft und ein pulsierender Jazz-Drive im Blut kennzeichnen die jungen Vokalisten von „The Quintessence“. Marjorie Frances Mayo spielt an diesem Abend Orgelwerke von Bach in Jazz-Versionen.

Gabriel Dessauer erstmals zu Gast

Das fünfte Konzert in der Reihe „Internationale Domkonzerte St. Blasien“ findet statt am Dienstag, 16. Juli. Zu Gast ist erstmals Kantor Gabriel Dessauer aus Wiesbaden. Anfangs erklingt Franz Liszts Praeludium und Fuge über B-A-C-H, gefolgt von Bachs Praeludium und Fuge h-Moll BWV 544. Olivier Latry, der Domorganist von Notre Dame in Paris, hat 2013 in St. Blasien ein Konzert gegeben zum 100. Geburtstag der Domorgel; von ihm spielt Dessauer zwei Meditationen über das „Salve Regina“ (2007 komponiert). Zum Schluss seines Konzertes interpretiert Gabriel Dessauer eine monumentale Komposition der Romantik: die Sonate c-Moll „Der 94. Psalm“ von Julius Reubke. Der Chor Vo No (früher: Voces Nordicae) aus Stockholm gastiert in St. Blasien am Samstag, 20. Juli. „Life In Permanent Change“. Sie präsentieren Glanzlichter der skandinavischen und baltischen Chorliteratur. Besonderes Kennzeichen sind die spontanen Improvisationen, zuweilen auch mit Publikumsbeteiligung.

Der Chor Vo No ist unter anderem bekannt für seine spontanen Improvisationen, zuweilen auch mit Publikumsbeteiligung. | Bild: Ulrika Malm

Professor Jean-Christophe Geiser, Titularorganist der Kathedrale von Lausanne, ist am Dienstag, 23. Juli, der Solist im Dom. Das Konzert steht unter der Überschrift „Himmlische Liebe, irdische Liebe“. Zunächst spielt er von Johann Sebastian Bach das große Praeludium und Fuge e-Moll BWV 548 und die Choralbearbeitung „Jesus bleibet meine Freude“ BWV 147. Die Romantik ist vertreten mit Werken von Richard Wagner, Louis-James-Alfred Lefébure-Wély (Boléro de concert), Guy Ropartz (Prélude funèbre), und Louis Vierne (Cathédrales). Zwei Werke der Moderne erklingen: das Agnus Dei von Frank Martin und das „Interlude sur le nom de Tristan“ von Julien-Francois Zbinden.

„Passion and Polyphony“, unter diesem Motto steht der Auftritt von „The Gesualdo Six“ aus London am Samstag, 27. Juli. In St. Blasien erklingen Werke von Hildegard von Bingen, Josquin des Prez, Thomas Tallis, Giovanni Pierluigi da Palestrina, William Byrd, Giovanni Gabrieli, Francis Poulenc, Jonathan Harvey, Giacinto Scelsi und Owain Park, der das Ensemble dirigiert. Der Tenor Joseph Wicks spielt Orgelwerke von Louis Vierne, Marcel Dupré und Herbert Howells.

Erstmals in St. Blasien gibt Prof. Giampaolo Di Rosa ein Orgelkonzert am Dienstag, 30. Juli. Der Titularorganist und Musikdirektor der Nationalen Portugiesischen Kirche San Antonio in Rom und Domorganist der Stadt Vila Real in Portugal spielt zu Beginn seines Rezitals die bekannte Passacaglia c-Moll von Johann Sebastian Bach, anschließend ein bedeutendes Werk der Romantik: die Prière von César Franck. Jean Langlais ist vertreten mit einer Meditation zur Apokalypse: „Die fünfte Trompete“ (1973). Nach seiner eigenen Komposition über einen Marienhymnus („Tota pulchra es“) wird Di Rosa improvisieren über ein gegebenes Thema.

Ein besonderes Klangerlebnis erwartet die Konzertbesucher am Samstag, 3. August. Der Coro Polifonico di Giavenale wird eine Motette von Giovanni Bonato zu acht Stimmen in acht auf den Dom verteilten Gruppen singen und so die interessante Akustik in der Rotunde zum Schwingen bringen. Zu Beginn seines Gastspiels erklingen vier- bis achtstimmige Motetten von Marc Antonio Ingegneri, Hans Leo Hassler, Lodovico Grossi da Viadana und Antonio Lotti; zum Abschluss interpretiert der Chor Werke von Zoltán Kodály, Oswald Albin Jaeggi, Thomas Damaskinos (der Text stammt vom Chortenor Marcel Schmid), und Marco Manzardo. Maestro Pierdino Tisato dirigiert den Chor und spielt an der Orgel die fünfstimmige c-Moll Fantasie von Johann Sebastian Bach sowie fünf Miniaturen im galanten Stil von Baldassare Galuppi aus Venedig.

Erstmals in St. Blasien gastiert Prof. Andres Uibo (Tallinn) am Dienstag, 6. August, ein bedeutender Organist und Komponist aus dem Baltikum. Er spielt zwei Sätze aus seiner Orgelsymphonie „Apocalypsis“: „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde…“ sowie „Das neue Jerusalem“. Zu Beginn spielt Andres Uibo das größte Orgelwerk von Diederik Buxtehude: das fünfteilige „Te Deum“ und ein bedeutendes Werk der Romantik: Franz Liszts Variationen über: „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“. Zum Abschluss erklingt ein Werk von Johann Sebastian Bach: die „Dorische“ Toccata und Fuge d-Moll BWV 538.

Der Kammerchor Michaelstein kommt wieder in den Schwarzwald. Am Samstag, 10. August, erklingt zunächst auf der Orgel-Empore die vier- bis achtstimmige Motette von Johannes Brahms: „Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?“. In der Rotunde interpretiert der preisgekrönte Kammerchor, dessen Mitglieder aus ganz Deutschland kommen, unter der Leitung von Sebastian Göring vier- bis zehnstimmige Motetten von Pjotr Tschaikowsky, Rodion Shchedrin, Alfred Schnittke und Hyo-Won Woo aus Korea. Zum Abschluss erklingt ein Spiritual von Stacey Gibbs: „My God is a Rock“. Stefan Klemm, Kantor an der Wendalinus-Basilika in St. Wendel, spielt ein romantisches Orgelwerk von Sigfrid Karg-Elert: eine Improvisation über den englischen Choral „Näher, mein Gott, zu dir“, der nicht zuletzt durch den Film „Titanic“ bekannt wurde; außerdem eine Meditation von Hans André Stamm: „De profundis“.

Ennio Cominetti (Varenna) ist der Solist des Orgelkonzertes am Dienstag, 13. August. Bei seinem ersten Gastspiel in St. Blasien spielt er zunächst die Fantasie und Fuge a-Moll von Johann Sebastian Bach. Dann folgen vier romantische Kompositionen: Sechs Variationen über ein Thema von Arcangelo Corelli von Johann Christian Heinrich Rinck, dann von Felix Mendelssohn Bartholdy die Passacaglia und die 3. Orgelsonate über den Choral: „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ sowie die bekannte Toccata G-Dur von Théodore Dubois. Zum Abschluss des Konzertes erklingt die „Festival-Toccata“ von Percy E. Fletcher.

„Vive la France“: zu Beginn und zum Ende des Konzertes am Dienstag, 20. August, interpretiert der St. Blasier Titularorganist Bernhard Marx Werke von Francois Couperin („le Grand“): das Offertoire aus der Messe für die Pfarreien und die bekannte V. Orgelsymphonie von Charles-Marie Widor mit der oft gespielten Toccata F-Dur. Im Zentrum des Konzertabends steht Johann Sebastian Bach: zwei Leipziger Choralbearbeitungen und die Trio-Sonate IV e-Moll.

Für Besucher Zeiten: Alle Konzerte beginnen um 20.15 Uhr, vor den Orgelkonzerten am Dienstag findet jeweils ab 20 Uhr eine Werkeinführung mit Bernhard Marx statt.

