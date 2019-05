von Cornelia Liebwein

Mit einem 90 Minuten dauernden Festakt wurde der Kirchenmusiker Michael Neymeyer am Sonntag im Festsaal des Kollegs geehrt. Glanzvoller Höhepunkt war die Verleihung des Titels Musikdirektor ACV auf Grund seiner herausragenden Verdienste um die Musik in der katholischen Pfarrgemeinde und im Kolleg während 25 Jahren. Überreicht wurde ihm die Ehrung durch Dominik Axtmann, den ersten Vizepräsidenten des Allgemeinen Cäcilienverbandes (ACV) für Deutschland.

Kollegsdirektor Pater Klaus Mertes begrüßte Seelsorgeleiter Pfarrer Jan Grzeszewski, Pater Josef Singer, Bürgermeister Adrian Probst, Mitglieder des Gemeinde- und Pfarrgemeinderats, Vorstände und musikalische Leiter der benachbarten Kirchenchöre, die Angehörigen des Jubilars sowie die Mitglieder des Domchores und des Kirchenchores Schluchsee.

Dominik Axtmann hob beim Überreichen der Urkunde und des Abzeichens hervor, der Titel eines Musikdirektors ACV werde nur sehr selten verliehen und sei ein echter Leistungstitel, der bundesweit nur einmal pro Jahr vergeben werde – in manchen Jahren auch gar nicht.

Der immer wieder anhaltende Applaus der Gäste war die Antwort auf die anerkennenden Worte des Vizepräsidenten, die Laudatio des Vorsitzenden des Domchores, Bernhard Schmidle, die Grußworte von Bürgermeister Probst und die der Vorsitzenden des Kirchenchores Schluchsee, Roswitha Klaiber. Es war der Dank für die außerordentliche Leistung, was die Redner auf einen Nenner brachten. „Lieber Michael, wir verstehen die heutige Ehre vor allem als unser aller Dank für Dein herausragendes musikalisches Wirken in St. Blasien, das vor 25 Jahren mit der Wiedergründung des Domchores begann, an dessen beeindruckender Entwicklung Du den entscheidenden Anteil hast und vor dem wir den größten Respekt haben,“ sagte Bernhard Schmidle. Dieses Wirken strahle über St. Blasien hinaus in die Region.

„Es ist Dir gelungen in unserer Stadt und Region Musik und Kultur zu einem echten, lebendigen und anerkannten Thema zu machen, denn St. Blasien ist über die Grenzen hinaus als Kulturhauptstadt und Musikhauptstadt bekannt und das macht uns stolz. Dir ist es gelungen, Menschen zu begeistern, zu aktivieren, glücklich zu machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagte auch Bürgermeister Adrian Probst lobend.

Ebenso gratulierte die Vorsitzende des Kirchenchores Schluchsee, Roswitha Klaiber, „unserem ehemaligen Dirigenten und musikalischen Leiter zu der hohen Ehre“. Im Alter von 27 Jahren habe Neymeyer die Chorleitung des damals 40-köpfigen Chores übernommen und sei bis zum Abschied, als er eine neue Aufgabe in Tansania übernahm, 24 Jahre geblieben. Wolfgang Gaber, Ehrendomherr am Freiburger Münster, ließ durch ein Schreiben ausrichten, dass er die hohe Auszeichnung begrüße. Sichtlich ergriffen sagte Neymeyer zum Schluss: „Da stehe ich jetzt und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht gerne im Mittelpunkt stehe. Aber es ist schön“. Er bedankte sich, indem er einen Bogen spannte zu den Anfängen und ins Jetzt, gewürzt durch zahlreiche Anekdoten.

Mächtig erklang die Orgel durch Domorganistin Eiko Yoshimura oder das Zusammenspiel der beiden Chöre Domchor und Kirchenchor Schluchsee mit etwa 70 Sängern und der Dirigentin Maria Backhaus. Bei einem anschließenden Sektempfang hatten die Gäste die Möglichkeit für Gespräche.