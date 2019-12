von Cornelia Liebwein

Nach den Wahlen in der evangelischen Landeskirche werden nun auch die Katholiken zur Wahl gerufen: Die Pfarrgemeinderäte werden am 21. und 22. März bestimmt – das Motto der Wahl lautet: „Wie sieht es aus?“ Auch in der Seelsorgeeinheit St. Blasien wurde bereits ein Wahlvorstand gebildet, der mit der Vorbereitung begonnen hat. Ausschussvorsitzender ist Klaus Böhler.

Es gebe zwei grundlegende Änderungen im Vergleich zum letzten Mal, kündigte Böhler in der jüngsten Pfarrgemeinderatssitzung an: Erstmals sei die Stimmabgabe auch online möglich. „Jeder Wahlberechtigte bekommt mit der Wahlbenachrichtungskarte auch Zugangsdaten zur Onlinewahl“, sagte er. Mit diesem Angebot sei die Hoffnung verbunden, dass auch junge Leute, die sonst vielleicht nicht wählen würden, die Möglichkeit wahrnehmen. Die zweite interessante Änderung sei die unechte Teilortswahl. Das bedeutet, jeder Wahlberechtigte aus allen acht Pfarreien der Seelsorgeeinheit kann für alle Kandidaten stimmen.

Jedes Mitglied der Seelsorgeeinheit hat 18 Stimmen, die auf die Kandidaten aus den Stimmbezirken Hierbach, Ibach, Urberg, Albtal, St. Blasien, Menzenschwand, Häusern und Höchenschwand verteilt werden können. Natürlich müssen nicht alle 18 Stimmen auch vergeben werden, allerdings können die Wähler jedem Bewerber nur eine Stimme geben, Kumulieren sei nicht möglich.

„Es wird dann so sein, dass die Stimmbezirke auf dem Stimmzettel aufgelistet sind mit beispielsweise Stimmbezirk Albtal, darunter stehen die Kandidaten aus dem Albtal, dann die weiteren Stimmbezirke mit Kandidaten“. Man darf in einem Stimmbezirk so viele Stimmen vergeben, wie dort Pfarrgemeinderäte vorgesehen sind. Aus allen Stimmbezirken werden jeweils zwei Mitglieder des Pfarrgemeinderats bestimmt, nur aus St. Blasien und Höchenschwand werden es jeweils drei sein.

Die Wahl Ende des Monats oder Anfang Januar öffentlich bekannt gemacht und Mitte Februar wird die Kandidatensuche abgeschlossen, informierte Böhler. Kandidatenvorschläge können bis zum 26. Januar abgegeben werden, die Zulassung erfolgt dann bis zum 10. Februar. Danach werden die Namen der Bewerber im Pfarrblatt, auf der Homepage und per Aushang bekannt gegeben.

Nicht nur Bewerber für das Gremium werden gesucht, auch der Wahlvorstand braucht Helfer, die die bis zu 80.000 (bei bisherigen Wahlen waren bis zu 12.000 Stimmen möglich) auszählen. Brief- und Onlinewähler können ihre Stimmen in der Zeit vom 8. bis zum 20. März abgeben. Danach erhalte der Wahlvorstand ein aktualisiertes neues Wählerverzeichnis, in dem diejenigen aufgeführt sind, die online bereits gewählt haben.

Anschließend müssten die Briefwähler durchgeschaut und markiert werden, damit zu Beginn der Wahl am Samstagabend das endgültige Wählerverzeichnis zum Wählen fertig ist. Alle Kirchenmitglieder, die ins Wahllokal kommen, werden überprüft, ob sie ihre Stimme bereits per Brief- oder Onlinewahl abgegeben haben. Man benötige aufgrund der Komplexität vor dem Wahllokal ein Beratungsbüro, sagte Pfarrgemeinderat Johannes Sebulke. Es sei durchaus sinnvoll, sobald die Kandidaten feststehen, die Wahl genau per Aushang in den Kirchen zu erklären, sagte Wahlausschussvorsitzender Klaus Böhler.