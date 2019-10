von Sebastian Barthmes

Viele Einsätze hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Blasien im vergangenen Jahr zu bewältigen. Von einem Rekordjahr war in der Hauptversammlung am Montagabend die Rede. 71 Einsätze waren es 2018 und im laufenden Jahr gab es auch schon 58 Alarmierungen – zuletzt am Tag der Versammlung.

Technische Hilfeleistung als größter Brocken

Vermutlich werde die Feuerwehr auch 2019 wieder um die 70 Einsätze meistern, sagte Johannes Link. Die technische Hilfeleistung (27) macht den größten Brocken bei den Einsätzen aus, gefolgt von den Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen (23) und Bränden (21) sowie sonstigen Einsätzen.

Wenn Brandmeldeanlagen wiederholt zum Einsatz rufen, mache das keinen Spaß, wie es Kommandant Frank Bercher ausdrückte. Rekord seien drei Einsätze an einem Tag im gleichen Gebäude gewesen – der Grund, weshalb die Anlage Alarm geschlagen hat, sei nicht immer nachvollziehbar.

Belastender Einsatz in Tiefenhäusern

Großbrände habe es in den drei Ortsteilen der Stadt glücklicherweise nicht gegeben, sagte Johannes Link. Ein Brand in einer Dachgeschosswohnung an der Friedhofstraße habe schnell begrenzt werden können und auch ein Garagenbrand, bei dem es sehr starke Rauchentwicklung gegeben habe, sei keine schwierige Aufgabe gewesen.

Ein gemeldeter offener Dachstuhlbrand in Menzenschwand habe sich glücklicherweise als Kaminbrand entpuppt. Belastend sei ein Großbrand in Tiefenhäusern gewesen, bei dem 30 Tiere getötet wurden, und die ungewöhnlichste Alarmierung sei zu einem Kerosin-Brand gewesen. Allerdings sei lediglich ein Tank, der zum Auftanken eines Hubschraubers benötigt wurde, in Brand geraten.

Wichtigkeit von Fortbildungen

Wie breit gefächert das Einsatzgebiet der Feuerwehr ist und wie wichtig Übungen und Fortbildungen sind, habe ein Einsatz im März gezeigt. Weil der Rettungsdienst nicht verfügbar gewesen sei, wurde die Feuerwehr zu einer leblosen Person gerufen, sagte Kommandant Frank Bercher.

Dankbarkeit aus der Bevölkerung

1,5 Einsätze pro Woche hätten die Einsatzkräfte im Berichtszeitraum bewältigt. Dank und Anerkennung für die Arbeit erfahre die Feuerwehr immer wieder aus der Bevölkerung, sagte Bercher. Beschwerden, etwa wegen nächtlicher Lärmbelästigung durch das Martinshorn, habe es zuletzt keine gegeben.

Ruhiger werde wohl auch das kommende Jahr nicht, hieß es, viele Aufgaben müsse man erledigen. Die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges stehe zum Beispiel wieder an, die müsse vorbereitet werden. Fortbildungen müssen besucht, neue Spinde für die Jugendfeuerwehr gekauft werden. Mit finanzieller Unterstützung der Stadt machen mehrere Mitglieder den Lastwagenführerschein.

Entlastung durch neuen Gerätewart

Für Ehrenamtliche alleine seien die vorgeschriebenen Zusatzaufgaben oft gar nicht zu bewältigen. Entlastung schaffe der neue hauptamtliche Gerätewart, der seinen Dienst am 1. Oktober begonnen hat. Er solle in Zukunft auch Kleinsteinsätze, beispielsweise Fahrdienst für den Notarzt, übernehmen, sagte der Kommandant. Vier neue Einsatzkräfte verpflichtete der Kommandant per Handschlag, vier weitere wechselten aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung.

Beförderungen: Zum Feuerwehrmann wurden die Feuerwehranwärter Tim Knispel, David Wagner, Stephan Maier (alle Abteilung St. Blasien), Nico Alex (Albtal), Stefan Gutbier, Kilian Mayer, Lukas Mayer, Marco Rogg und Fabian Kiefer (Menzenschwand) befördert. Weitere Beförderungen: Manuel Manns (Hauptfeuerwehrmann, Menzenschwand), Stefan Jehle (Löschmeister, Albtal), Martin Huber (Hauptlöschmeister, St. Blasien).