von Karin Steinebrunner

„There is no health without mental health“ – keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Unter diesem Motto und unter besonderer Berücksichtigung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen traf sich die Kommunale Gesundheitskonferenz des Landkreises Waldshut in St. Blasien.

Hochrhein Eltern, Kinder und psychische Erkrankungen: Diese Tipps gibt die Diplom-Psychologin Das könnte Sie auch interessieren

In Anwesenheit von Bürgermeistern, Kreisräten, von Vertretern diverser Beratungsstellen, von Ärzten und weiteren Gesundheitsexperten hielt Diplompädagogin Jessica Keuthen vom Verein „Irrsinnig menschlich“ einen Vortrag. Im Anschluss wurde die Kampagne „Patient Hochrhein“ vorgestellt. Landrat Martin Kistler moderierte die Veranstaltung.

Im Kursaal in St. Blasien trafen sich Bürgermeister, Kreisräte und Vertreter aus dem Gesundheitswesen der Region zur Gesundheitskonferenz des Landkreises. Thema war die psychische Gesundheit von Jugendlichen. | Bild: Karin Steinebrunner

Kistler sprach die seelische Gesundheit als wesentlichen Faktor für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe an. Die Zahl der Erkrankungen in diesem Bereich steige stetig, dennoch seien psychische Erkrankungen immer noch ein Tabuthema. Daher habe sich der Lenkungskreis 2019 vornehmlich diesem Thema gewidmet, um die Stigmatisierung psychisch Kranker zu verringern. Dafür sei es sinnvoll, mit der Prävention bei den Jugendlichen anzusetzen.

Hochrhein Mehr als 19.000 Menschen in der Region leiden 2017 an einer Depression. Eine Übersicht der Beratungsstellen Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Präventionsprojekt „Verrückt? Na und!“ geht der im Jahr 2000 gegründete Verein „Irrsinnig menschlich“ in Schulen, um das Thema psychische Gesundheit aus der Tabuecke zu holen. Jessica Keuthen gab Einblicke in die Projektarbeit, die inzwischen in mehreren Bundesländern angelaufen ist.

Landrat Martin Kistler und Jessica Keuthen sprachen zum Thema psychische Gesundheit. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

In der Pubertät, so Keuthen, sind die Höhen und Tiefen des Lebens besonders heftig ausgeprägt. Zunächst sollten die Jugendlichen erkennen, dass psychische Krisen ganz normal sind. Jeder Dritte erkrankt im Laufe seines Lebens psychisch, mit Ausgaben im Gesundheitswesen von 44,4 Milliarden Euro jährlich liegen psychische Erkrankungen auf Platz Zwei direkt hinter den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Alter zwischen 18 und 34 Jahren stellen sie mit 36,7 Prozent die höchste Krankheitsrate dar. 75 Prozent der psychischen Erkrankungen beginnen vor dem 24. Lebensjahr, wobei es meist acht bis zehn Jahre dauert, bis die Betroffenen sich überhaupt Hilfe suchen.

Kreis Waldshut Jennifers Papa ist psychisch krank und wollte sich umbringen. Seine elfjährige Tochter spricht darüber – um anderen Kindern Mut zu machen Das könnte Sie auch interessieren

Erschreckend sind auch die weiteren von Keuthen angeführten Zahlen. Von den kranken Jugendlichen werden 50 Prozent zu Schulabbrechern, 70 Prozent der straffälligen Jugendlichen sind psychisch krank. Suizid ist die dritthäufigste Todesursache im Alter zwischen zehn und 24 Jahren, wobei 90 Prozent der Suizide von psychisch Kranken begangen werden.

Aufklärung in den Schulen

Ursachen für psychische Probleme sind beispielsweise Belastungen im sozialen Umfeld, Verlust oder Krankheit in der Familie. Der dringende Handlungsbedarf, so Keuthen, werde langsam erkannt, die Schule könne der Ort sein, wo Aufklärung stattfinden sollte, um Ängste vor Versagen und Ausgrenzung abzubauen. Die Erfahrung habe gezeigt, je öfter eine Schule das Präventionsprogramm buche, desto offener und vorurteilsfreier werde der Umgang mit dem Thema.

Hochrhein/Bad Säckingen Gundula Kaiser pflegt ihren Ehemann rund um die Uhr. Dank der Tagespflege hat sie ein paar Stunden in der Woche für sich – um wieder neue Kraft zu schöpfen Das könnte Sie auch interessieren

In der Diskussion wurden Fragen gestellt zur Einbeziehung des Themenkreises „Social Media“, zu Möglichkeiten und Chancen, die Eltern in solche Projekte einzubinden oder sie auf Kindergarten und Grundschule auszuweiten. Keuthen sagte, wichtig sei zunächst, Ansprechpartner zu benennen, und aus dem Plenum erging der Appell an alle Ärzte und Institutionen, sich diesem Thema gegenüber verstärkt zu sensibilisieren. Die Wanderausstellung „Wie geht‘s?“ mit zehn Infotafeln befasst sich mit speziellen Jugendthemen wie Mobbing in der Schule, Ritzen und Entwicklung von Selbstwert- und positivem Körpergefühl. Diese Ausstellung war vor Kurzem in der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut zu sehen.

Kreis Waldshut Mit der Internetseite „Patient Hochrhein“ möchte der Landkreis Waldshut neue Ärzte in die Region locken Das könnte Sie auch interessieren

Linda Metzler und Anna-Lisa Fischer stellten die Kampagne „Patient Hochrhein – Der Landkreis Waldshut sucht medizinische Unterstützung“ vor, die mit einer Webseite und auf Facebook als aktive Nachwuchssuche im Gesundheitswesen gestartet wurde. Folgen sollen Anzeigen im Ärzteblatt, der Besuch von Medizinmessen sowie die Ausweitung im Internet auf Themenfelder wie Pflege.

Weitere Themen

Als bisherige sowie weiterführende Themen der Gesundheitskonferenz wurden genannt Netzwerkveranstaltungen in Bonndorf und Jestetten, Fachvorträge zur frauenärztlichen Versorgung, die Hebammenförderung des Landkreises, das Thema Gesunde Kommune, an dem bisher Grafenhausen und Albbruck teilgenommen haben, sowie die Arbeitsgemeinschaft Gesund mit dem Schwerpunkt „Kinder in Bewegung“.