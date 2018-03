St. Blasien Johannes-Passion im Dom in St. Blasien

Bachs Johannes-Passion wird am Freitag, 9. März, um 19 Uhr im Dom zu St. Blasien aufgeführt.

St. Blasien – Bachs Johannes-Passion wird am Freitag, 9. März, um 19 Uhr im Dom zu St. Blasien aufgeführt. Hochkarätige Gesangs-Solisten aus ganz Deutschland und ein Orchester mit historischen Instrumenten um die Konzertmeisterin Judith von der Goltz sowie der Kammerchor der Bezirkskantorei Münstertal musizieren unter der Leitung von Bezirkskantorin Karin Karle. Die eigentliche Besonderheit dieses Konzerts ist die Verknüpfung der Passion mit Zitaten aus Texten um den Widerstandskämpfer Helmuth James Graf Moltke und den Jesuitenpater Alfred Delp.

„Die Freiheit, die Fesseln trägt“ heißt diese szensich bearbeitete Fassung der Johannes-Passion. Kollegsdirektor Pater Klaus Mertes hat in ganz besonderer Weise zum Zustandekommen dieser Verknüpfung beigetragen, und er wird sogar selbst in der Aufführung mitwirken. Vor zwei Jahren ist Mertes vom Regisseur dieser szenischen Bearbeitung der Johannes-Passion, Till Krabbe, angesprochen worden.

Dieser hatte einen von Mertes verfassten Artikel gelesen zum von dem bekannten nationalsozialistischen Richter Freisler vor dem Volksgerichtshof geführten Prozess gegen Delp und Moltke, der letztlich zu deren Hinrichtung Ende Januar 1945 führte. Krabbe nun hatte die Idee, einen aktuellen Bezug herzustellen zwischen dem Prozessgeschehen um Pilatus und Jesus in der Johannes-Passion einerseits und diesem Naziprozess andererseits. Mertes fand die Parallelen signifikant und half bei der Auswahl der Zitate für die szenische Umsetzung dieser Idee.

Die Aktenlage über den Prozess ist gut, und sie wird zudem ergänzt durch einen Brief Moltkes an seine Frau, in dem er den Prozess aus seiner Sicht deutet. Moltke sei es wichtig gewesen, erklärt Mertes, dass er nicht für etwas verurteilt wurde, was er nicht getan hat. Delp und Moltke waren nach dem missglückten Umsturzversuch gegen Hitler vom 20. Juli 1944 verhaftet worden, ohne daran beteiligt gewesen zu sein.

Die Anklagepunkte hatte Moltke in der Verhandlung tatsächlich auch allesamt entkräften können, und Freisler, der eigentlich stets darauf bedacht gewesen sei, auch in diesen Schauprozessen den Schein der Rechtmäßigkeit zu wahren, hatte ihn am Ende hilflos angebrüllt und ihn schließlich deshalb verurteilt, weil er als Protestant sich mit Katholiken über den Aufbau eines auf christlichen Grundsätzen fußenden Deutschland nach Hitler ins Benehmen gesetzt hatte. Damit hatte Freisler sozusagen den Beleg geliefert, dass im gemeinsamen Widerstand die Grenzen der Konfessionen überwunden worden waren, und dafür, so urteilte Moltke im letzten Brief an seine Frau, lohne es sich zu sterben. Mit Freislers „Entlarvung“ der Ökumene werden Delps und Moltkes Tod christlich begründet, und indem die Aufführung der Johannes-Passion in St. Blasien mit kurzen, an bestimmten Stellen eingefügten Texten, Parallelen aufzeigt, erzielt sie erstaunliche Effekte. Der Sänger des Pilatus, der auch den Richter Freisler spricht, entlarvt damit Pilatus als grausamen Machthaber und verschiebt die Verantwortung für den Tod Jesu ein Stück weit weg vom Mob Jerusalems hin zu sich selbst. Die von Till Krabbe inszenierte Johannes-Passion wurde vor zwei Jahren bereits in Frankfurt und Heidelberg und 2017 zweimal in Berlin aufgeführt. Das Echo war so groß, dass inzwischen immer mehr Anfragen kommen, wobei die musikalischen Ensembles wechseln, die Gesangssolisten und die Sprecher aber im Prinzip immer dieselben bleiben.

