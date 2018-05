11.04.2018 19:33 Sebastian Barthmes St. Blasien Integrationsmanagerin Sarah Pawlitzek unterstützt ab 1. Mai Flüchtlinge

Die Integrationsmanagerin Sarah Pawlitzek tritt am 1. Mai ihre Arbeit für den Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien an. Sie unterstützt die Flüchtlinge in vielen Bereichen, wie der Suche nach einem Arbeitsplatz oder einer Wohnung und wird auch eng mit dem Helferkreis zusammenarbeiten.