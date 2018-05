St. Blasien In den Händen der fleißigen Schneiderinnen nehmen die Kostüme für die Domfestspiele in St. Blasien Form an

In den Händen der fleißigen Schneiderinnen nehmen die Kostüme für die Domfestspiele in St. Blasien Form an

Die Ausstattung für die St. Blasier Domfestspiele entsteht derzeit. Die Schneiderinnen um Rita Isele und Silvia Meier-Strittmatter arbeiten eifrig im Hintergrund.

Keine Schnapsidee war das Treffen der Schneiderinnen auf dem Domplatz passend zum Geburtstag mit Schnapszahl der Festspielschneidereichefin Rita Isele. Vielmehr folgten sie damit dem Aufruf von Wolfgang Endres und Gerd Umber, die Schneiderei auch einmal im Bild festzuhalten, sind die Frauen doch schon seit Langem eifrig im Hintergrund am Werk, um die ganze Truppe auszustaffieren.

Eine Figur mit ausgefallener Aufmachung

Dass sie das ausgezeichnet beherrschen, konnte man auch schon beim Fototermin am Sonntag vor einer Woche begutachten. Diesmal hatten sie die Darstellerin der Emma Mann von den Domfestspielen gebeten, sich mit ihnen in Positur zu stellen. Gerade diese Rolle braucht eine ausgefallene Aufmachung. Sie wurde von Wolfgang Endres erst in der Schlussredaktion des Textes noch eingefügt und dient der Auflockerung der ernsten Thematik und der Toleranz unter den verschiedenen Religionen.

Acht Frauen kümmern sich um die Kostüme

Das Schneidereiteam besteht aus acht Frauen, die sich je nach eigener Zeiteinteilung einbringen, sich im Prinzip aber jeden Mittwochnachmittag im Obergeschoss im Haus des Gastes treffen und eifrig werkeln, immer wieder unterbrochen von einzelnen Darstellern, die dem Aufruf nachkommen, sich entsprechend ihrer Rollen vermessen und einkleiden zu lassen.

Datensammlung hilft bei der Organisation

Silvia Meier-Strittmatter hat die ganzen Daten gesammelt und Listen angelegt, um die verwirrende Vielfalt an Schauspielern, die sich für zwei oder noch mehr Rollen bei den Domfestspielen zur Verfügung stellen, in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus ist das auch nötig, um die Gruppenstärke der Nonnen, Mönche, Pestvögel oder Bäuerinnen und Bauern dieses Mammutprojekts realisieren zu können. Rita Isele hat den Überblick über den Fundus, aus dem sie mit sicherer Hand die Kostüme derjenigen Schauspieler herauszieht, die bereits in früheren Jahren in ähnlichen Rollen agiert haben und deren Bekleidung daher „nur“ noch für die aktuelle Produktion auf Vordermann gebracht werden muss.

Viele Details stecken in der Ausstattung

Sylvia Huber, Sonja Gäng, Lucia Herzog, Adeline Kehr, Hildegard Böhler und Jacqueline Bong-Kemena arbeiten ihren beiden Chefinnen zu. Sie schneiden die Stoffe passend, nähen, bügeln, arbeiten Vorhandenes um, alles nach Maß, wobei oft direkt während der Anprobe vor Ort schon Änderungen gemacht, Accessoires eingearbeitet, Knöpfe angenäht und zusätzliche Nähte gesteppt werden.

Aufwendige Arbeit ist vielseitig und reizvoll

Auch für die passenden Hüte, Schuhe, Tücher, Taschen, Gürtel oder Socken zu den Kostümen sind die vielseitigen Schneiderinnen immer wieder gefragt. Ob Hauben für die Bauersfrauen, Mieder für die Bürgerlichen oder die gesamten Pestvogelumhänge – ihre Bemühungen sind so abwechslungsreich wie endlos. Aber das macht für diese fröhliche, gesellige Truppe auch mit den Reiz ihrer engagierten Arbeit aus.