Menzenschwand In Menzenschwand beginnt der Bau des städtischen Glasfasernetzes

In Menzenschwand beginnt der Bau des städtischen Glasfasernetzes

Mit dem Spatenstich hat in Menzenschwand der Bau des Glasfasernetzes von St. Blasien begonnen. Zunächst werden die Verteilerschächte gesetzt, die weiteren Arbeiten müssen noch ausgeschrieben werden.

Historische Schwarzwaldhäuser und eine blühende Wiese bildeten den malerischen Rahmen für den Start in die digitale Zukunft von St. Blasien: Mit dem Spatenstich hat der Bau des städtischen Glasfasernetzes in Menzenschwand offiziell am Montagnachmittag begonnen.

In einem ersten Schritt sollen die Glasfaserverteilschächte gesetzt werden. Er gehe davon aus, dass die Bauarbeiten noch im Mai beginnen, sagte Bürgermeister Probst. Die weiteren Arbeiten müssen europaweit ausgeschrieben werden. Er erwarte eine Entscheidung bis zum Spätsommer.

Der Ort sei beispielhaft für den ländlichen Raum, sagte Bürgermeister Adrian Probst: Einmalige Natur, intakte soziale Struktur, attraktiv für Menschen, die abseits der großen Städte leben wollen. Viele Stärken haben Menzenschwand und die Region rund um St. Blasien, aber auch einige Schwächen.

Zu denen gehöre die Infrastruktur. „Mutig und gemeinsam“ könne man an deren Verbesserung arbeiten. Der Bau des Glasfasernetzes sei „unser Schritt in die digitale Zukunft“ – der Bau werde die Gegend positiv beeinflussen.

Er dankte Felix Schreiner, der in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter maßgeblich daran gearbeitet habe, dass der Breitbandausbau im Landkreis mit einer historisch hohen Landesförderung unterstützt werde. Sein Dank galt auch allen anderen Beteiligten, dem Landrat, Planer Hardy Gutmann und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Adrian Probst hoffe, dass möglichst viele Bürger mit einem Anschlussvertrag das Projekt unterstützen.

Die Hälfte der Mi

ttel, die das Land für den Breitbandausbau zur Verfügung stelle, fließen in den Landkreis Waldshut, sagte Schreiner. Das sei seiner Meinung nach auch gerechtfertigt, da „die Herausforderung, den Schwarzwald zu verkabeln riesig“ seien.

St. Blasien baut das städtische Glasfasernetz im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), an deren Spitze Dachsbergs Bürgermeister Helmut Kaiser steht. Nur miteinander könne man erfolgreich sein, sagte Landrat Martin Kistler.

Ein modernes und leistungsstarkes Breitbandnetz, an das jedes Haus angeschlossen ist, sei die Lebensversicherung des ländlichen Raums. Es sei nicht nur für die Wohnortentscheidung junger Menschen, sondern auch für Investitionen von Unternehmen wichtig.