Ibach Ibacher Landfrauen sind voller Vorfreude auf das neue Kochbuch

Die Ibacher Landfrauen blicken auf ein Jahr voller Aktivitäten zurück. Maßgeblich sind sie auch am Kochbuch beteiligt, das im Herbst vorgestellt werden soll.

Die Vorsitzende der Ibacher Landfrauen, Christina Müller, hatte zur Hauptversammlung am Samstagabend auch die beiden stramm gefüllten Ordner mitgebracht, die das Manuskript für das neue Kochbuch der Landfrauen des Bezirks Hotzenwald beinhalten, an dem die Ibacher Frauen maßgeblich beteiligt waren und dessen Vorstellung im Herbst in der Ibacher Gemeindehalle stattfinden soll. Zudem konnte sie Mundartdichterin Erika Buhr begrüßen, die rund 20 Sagen, Mythen, Erzählungen und eigene Geschichten für das umfangreiche Buch geschrieben oder neu formuliert hat.

Nicht nur mit der Erstellung des Buchmanuskriptes indes war der Terminkalender der Landfrauen in jüngster Vergangenheit prall gefüllt gewesen, wie der Tätigkeitsbericht aus dem Jahr 2017 eindrücklich bewies. Sportlich hatte das Jahr begonnen mit Gruppenangeboten, Gymnastik bei Doris Mutter, Tanz bei Christine Freitag und Yoga bei Ingeborg Stich. Im Februar fand das traditionelle Frauenfrühstück statt, im März folgte der beliebte Heilfastenkurs nach Hildegard von Bingen, an dem 24 Frauen teilnahmen. Unter dem Titel „Begeisterung leben“ wurde ein Video von Erika Buhrs Theaterstück „Im Wind der Zeit“ gezeigt, und Ulrike Silberbauer hielt einen Vortrag zum Thema „Hilfe bei Allergien“.

Im Mai brach eine 21-köpfige Gruppe zur Straußenfarm nach Außer-Ay auf, wo die Frauen über neue Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft aufgeklärt wurden. Im Juni bot Ilse Hug aus Lenzkirch einen Kurs in der Wachsmaltechnik Encaustic an, der im September sowie nochmals im November Fortsetzungen erfuhr. Der Jahresausflug im Juli führte 19 Teilnehmerinnen in die Landesgartenschau nach Bad Herrenalb, im Oktober leitete Christina Müller einen Fastenkurs „Obst und Gemüse“, 17 Frauen informierten sich bei einem Vortrag über Demenz, und im Rahmen der Frauenaktionswochen, die unter dem Motto „Diese Freiheit nehm’ ich mir“ standen, hielt Ingeborg Stich vor 24 Teilnehmerinnen einen Vortrag über ihren Tango-Urlaub in Argentinien.

Außerdem boten Nicole Schmid und Irmtraud Zehetner einen Kinderferienprogrammnachmittag an, die Frauen richteten den Maialtar, pflegten das Kriegerdenkmal, führten ihren traditionellen Kräuterbüschelverkauf sowie das Erntedankfest in der Halle durch, schmückten das alte Rathaus zum Advent, bastelten Adventsgestecke für die Ibacher Senioren und luden die Bevölkerung zur Adventsfeier ein.

Bürgermeister Kaiser und Pfarrer Jan bedankten sich gleichermaßen bei der aktiven Truppe. Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaberinnen sämtlich in ihren Ämtern für weitere drei Jahre bestätigt. Lediglich die Kassenprüfer wurden neu bestimmt. Für die kommenden drei Jahre sind es Siegfried Mutter und Karin Gießler.

Als Ausblick nannte Christina Müller den Ausflug am 16. Mai zum Schluchsee, den Bezirksausflug am 13. Juni zur Firma Weck nach Wehr sowie den Brunch in Nöggenschwihl mit anschließendem Rundgang durch die Rosengärten am 21. Juli. Zudem wies sie auf den geänderten Termin für die Hallenreinigung hin, der auf den 26. Mai verlegt wurde, und kündigte an, dass der Verband im kommenden Jahr den Mitgliedsbeitrag auf 25 Euro erhöhen will. 82 Prozent dieser Summe bleiben beim Verband, vier Prozent erhält der Bezirk und mit 14 Prozent kann der Ortsverein seine Arbeit finanzieren. Dafür bietet der Verband allerdings auch günstige Aus- und Fortbildungen an, gibt Zuschüsse für Veranstaltungen und engagiert sich auch politisch, etwa für die Anerkennung von Erziehungszeiten.

Die Landfrauen Ibach

haben aktuell 54 Mitglieder. Der Vorstand setzt sich zusammen aus der ersten Vorsitzenden Christina Müller, ihren beiden Stellvertreterinnen Efi Fritz und Christel Stich, Kassiererin Helga Tombrink, Schriftführerin Ingeborg Stich sowie den Beisitzerinnen Nicole Schmid, Gertrud Schlegel und Petra Böhler.