IBach Ibach zahlt mehr für Wegpflege

Der Ortsverein des Schwarzwaldvereins bekommt mehr Geld für die Wegpflege. Bürgermeister Helmut Kaiser ehrt Markus Schmid für 25 geleistete Blutspenden.

Zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ibach konnte Bürgermeister Helmut Kaiser Markus Schmid für 25 geleistete Blutspenden mit Urkunde und der Ehrennadel in Gold ehren sowie in Abwesenheit Wolfgang Meyer für zehn Blutspenden ebenfalls seinen Dank für den Einsatz aussprechen. Als gute Lösung bezeichnete der Rat auch die Bewerbung des inzwischen in Ibach wohnhaften ehemaligen Rektors der St. Blasier Fürstabt-Gerbert-Schule, Gerhard Albiez, für die Ibacher Vorschlagsliste als Schöffe.

Der Hauptverband des Schwarzwaldvereins hatte vor einiger Zeit darum gebeten, die Verwaltungspauschale anzupassen. Die ist inzwischen geschehen. Damit verbunden war auch die Anregung des Vereins, den seit dem Jahr 2004 unveränderten Betrag, den die Gemeinden für die Unterhaltung der mit gelber Raute markierten Wege an die Ortsvereine auszahlen, von sechs Euro pro Kilometer auf zehn Euro zu erhöhen. Das ergibt bei einem betreuten Wegenetz in Ibach von 40 Kilometern 400 Euro. Um diese Erhöhung hat nun der Ortsverein nachgesucht und der Rat gewährte sie mit dem Hinweis, die Wanderwege seien ein wichtiger Bestandteil des Tourismuskonzeptes der Gemeinde.

Zustimmung erfuhr auch der Plan zur Erneuerung einer Wasserleitung in Oberibach, die gleichzeitig auf die doppelte Kapazität aufgerüstet werden soll, um verschiedenen Neubauvorhaben in diesem Bereich Rechnung zu tragen. Die Tiefbau- und Rohrverlegungsarbeiten bei gleichzeitiger Mitverlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung mit rund 15 000 Euro sind durch die zu erwartenden Anschlussbeiträge finanziell abgesichert.

Ebenfalls mehrheitlich zugestimmt hat der Rat einem Bauantrag zur Erweiterung eines Mutterkuhstalls in Unteribach. Diese Erweiterung ist der veränderten Marktsituation geschuldet, der zufolge Rinder länger beim Bauern verbleiben als bisher, da sie beim Verkauf mehr Gewicht auf die Waage bringen müssen. Ein konsensfähiges Ergebnis, das nun vom Rat beschlossen wurde, hat die Diskussion um die Vergabe von Weideflächen erbracht. Zwei bisherige Nutzer hatten die Flächen mit insgesamt rund 28 Hektar zurückgegeben.

Das ist ein Zehntel der in Ibach zur Verfügung stehenden Gesamtfläche. Mehr als zehn Bewerber hatten an dem von der Verwaltung anberaumten Gesprächen in der vergangenen Woche teilgenommen. Das Ergebnis beinhaltet quasi eine kleine interne Flurbereinigung der Gesamtflächensituation, da neben der Vergabe der zurückgegebenen Flächen auch großzügige Tauschaktionen Berücksichtigung fanden. Damit werden den einzelnen Pächtern durch sinnvolle Zusammenlegungen von benachbarten Flächen bessere Nutzungsbedingungen ermöglicht. Bürgermeister Kaiser lobte die vergleichsweise entspannten Verhandlungen.