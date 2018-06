St. Blasien Helfen liegt ihm im Blut: Omar Azzan aus Syrien arbeitet als "Bufdi" in St. Blasien

Der Syrer Omar Azzan kümmert sich seit März um Geflüchtete in St. Blasien. Die Arbeit als „Bundesfreiwilligendienstleistender mit Flüchtlingsbezug“ (Bufdi) reizte ihn von Anfang an: Denn der Kontakt zu Menschen ist ihm wichtig. Er selbst sieht St. Blasien als neues Zuhause an.

Der Umgang mit Menschen liegt ihm im Blut – in seinem früheren Leben hat er Schüler unterrichtet. Als Lehrer kann Omar Azzan hier nicht arbeiten, aber seit Anfang März kümmert sich der 45 Jahre alte verheiratete Familienvater um Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind und nun in St. Blasien leben.

Arabisch hat er 17 Jahre lang in Aleppo in Syrien unterrichtet, erzählt Omar Azzan. Grundsätzlich sei die Anerkennung von Berufsabschlüssen aus Syrien möglich, weiß er. Das Fach und die Tatsache, dass er nicht auch weitere Fächer studiert hat, machen ihm den Einstieg ins Berufsleben in Deutschland allerdings schwer. Gerne würde er weiterstudieren und sich für das Lehramt qualifizieren, in seinem Alter und mit Familie sei das aber kaum zu bewerkstelligen. Wohin ihn sein beruflicher Weg führen wird, weiß Omar Azzan also nicht. Die Arbeit als „Bundesfreiwilligendienstleistender mit Flüchtlingsbezug“ (Bufdi) sei deshalb genau richtig: Die soziale Arbeit reize ihn, erzählt der ausgebildete Lehrer, der Kontakt zu Menschen sei ihm wichtig.

Der St. Blasier Helferkreis Asyl sei auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob er die Stelle antreten wolle. Die Arbeit ist wichtig, unterstreicht Andrea Rudolf vom Helferkreis, die Arbeit des Vorgängers sei eine große Erleichterung gewesen. Er habe sofort zugesagt, erinnert sich Rudolf.

Als Bufdi habe er nun vor allem mit Menschen aus Syrien zu tun, erzählt Azzan. Er begleitet sie beispielsweise zu Behörden, versucht, bei Problemen Hilfe zu vermitteln, übersetzt beim Arzt oder betreut Kinder, während ihre Eltern den Sprachkurs besuchen. Er spricht mit den Geflüchteten, hört ihre Sorgen und Nöte – es gehe nicht nur ums Übersetzen. Überrascht sei er gewesen, als er hier einen Mann traf, den er in seiner Heimat als Kind unterrichtet hatte, erzählt Azzan. Nach Deutschland ist er im November 2014 gekommen. Zunächst wohnte er in Waldshut, vor drei Jahren zog er nach St. Blasien. Vor zweieinhalb Jahren kam seine Familie nach. Beim Café International hat er erste Kontakte zu Einheimischen und anderen Neubürgern geknüpft. Von seinen vier Kindern besucht jeweils eines das Kolleg, die Fürstabt-Gerbert-Schule und den Kindergarten.

Er selbst besucht als Bufdi mit Flüchtlingsbezug die zum Dienst gehörenden Seminare in Freiburg. Dort diskutieren die Teilnehmer – bis auf ihn und einen Serben stammen alle aus Deutschland – auch über die Bedeutung der Integration und über den besten Weg dorthin, erzählt Omar Azzan. Wie könne man die Sprache am besten lernen, wie Kontakte zu Einheimischen knüpfen?

Der Kontakt zu Menschen ohne Fluchthintergrund und der Wille zur Integration seien ein wichtiger Grund für ihn, nicht aus St. Blasien wegzuziehen, erzählt Azzan. Einer seiner Brüder, der in Berlin sein Medizinstudium abgeschlossen hat und nun dort auch als Arzt arbeitet, frage immer wieder, ob er nicht mit seiner Familie in die Bundeshauptstadt ziehen wolle. Dort bestehe aber die Gefahr, vor allem mit Syrern oder anderen Menschen aus der Region zu verkehren. Das wäre für seine Familie nicht gut, es erschwere die Integration.

Omar Azzan stammt aus Syrien, syrischer Staatsbürger war er jedoch nie. Vor 70 Jahren waren seine Eltern mit den Großeltern aus Palästina nach Syrien geflüchtet und hatten dort Asyl gefunden. Dennoch konnten sie zur Schule gehen, eine Ausbildung absolvieren und arbeiten – nur wahlberechtigt seien sie nicht gewesen. Von seiner Familie, sein Vater starb bereits vor Jahren, lebt noch seine Mutter in Syrien, ein Bruder ist als Arzt in Afrin im Norden des Landes tätig. Zwei Brüder leben jetzt in der Türkei, seine Schwester und ein weiterer Bruder in Schweden.

Er selbst sieht St. Blasien und die Region als neues Zuhause an. Deshalb wünsche er sich, hier auch eine Arbeit nach den zwölf Monaten als Bufdi zu finden.