von Ulrike Spiegelhalter

Der Hans-Thoma-Tag steht vor der Tür und mit ihm auch das Laientheater, das seit dem zweiten Thoma-Tag im Jahr 1950, also seit nunmehr 69 Jahren, ein fester Bestandteil im Begleitprogramm des großen Heimatfestes im Thoma-Tal ist. Bisher ist das alemannische Mundart-Theater nur einmal ausgefallen, als 2014 das Kurhaus wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung stand.

Jedes Jahr wird das Laientheater der Hans-Thoma-Bühne mit großer Spannung erwartet, die beiden Aufführungen in der Woche vor dem Thoma-Tag sind jeweils ausverkauft. Bereits seit Anfang Juni wird eifrig in einem ländlichen Rahmen geprobt – in der ehemaligen Scheune des alten Schwarzwälder Hofes von Josef Pschera im Ortsteil Dorf, wo es niemanden stört und man selbst auch nicht gestört wird.

Nur die abschließende Generalprobe wird im Kurhaus stattfinden. Regie führt seit 20 Jahren Konny Baur. Sie kann sich auf ein eingespieltes und bewährtes Team verlassen, zu dem sich in diesem Jahr eine neue und junge Darstellerin gesellt hat. Insgesamt besteht das Ensemble wieder aus zehn Darstellen – fünf Wiieber und ebenfalls fünf Kerle.

In alemannischer Mundart

Aufgeführt wird heuer das Theaterstück „Männergrippe – lebst du noch oder stirbst du schon“ von Jennifer Hülser, natürlich in alemannischer Mundart. Allein das Thema verspricht schon höchst lustige und komödiantische Szenen. Über die Handlung will die Gruppe noch nichts verraten. Die Aufführungen beginnen am Samstag, 3. August, um 20 Uhr und am Sonntag, 4. August, um 19.30 Uhr jeweils im Kurhaus. Karten gibt es im Vorverkauf an den Samstagen 20. und 27. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr im Foyer der Touristinfo im Rathaus.