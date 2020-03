von Sebastian Barthmes

Ferien sollen der Erholung dienen, für die Fürstabt-Gerbert-Schule bedeutet die Woche nach Fastnacht auch eine Verschnaufpause. Bis zu 15 Lehrer sind an manchen Tagen wegen Krankheit ausgefallen – für Konrektor Ludger Pornschlegel, der für den Stunden- und Vertretungsplan zuständig ist, gab es viel zu tun.

Derzeit stemmt die Fürstabt-Gerbert-Schule den Unterricht mit einer Lehrerversorgung, die unter 100 Prozent liegt. Die Grippewelle, die stärker als in den Vorjahren spürbar sei, und der von ihr verursachte relativ hohe Krankenstand, sei eine große Herausforderung für Schulleitung und Kollegium, sagt Pornschlegel. Bis zu rund einem Viertel der Lehrer seien ausgefallen.

Um solche Situationen zu bewältigen, gibt es ein vorgegebenes Konzept, sagt der Konrektor: Zunächst komme eine Lehrerreserve zum Einsatz – sofern vorhanden. Kommt die Schule damit nicht weiter, heißt die Zauberformel „variabler Einsatz der Lehrerarbeitszeit“. Hohlstunden werden mit Vertretungsstunden aufgefüllt, die Kolleginnen und Kollegen müssen Mehrarbeit leisten.

Ist die Situation ganz schlimm, muss ein Lehrer zwei „oder in dieser Woche drei Klassen“ gleichzeitig betreuen. Dabei müsse es, so sieht es das vorgegebene Konzept vor, auch selbstorganisierte Lernphasen geben. „Das funktioniert mal besser und mal schlechter“, weiß Ludger Pornschlegel. Während man in Mathe gut Aufgaben stellen könne, sei das in anderen Fächern nicht möglich, weil sich beispielsweise die Schüler ohne Lehrer nicht in einem Fachraum (zum Beispiel Physikraum oder Küche) aufhalten dürfen.

Die Schulleitung sei verpflichtet, für einen regulären Unterricht zu sorgen, sagt Rektorin Susanne Schwer. Kommt es aber mal ganz dick, müssen doch einmal Schülerinnen und Schüler einzelner Klassen für bestimmte Zeiten zu Hause bleiben, sagt sie.

Bis 6.30 Uhr müssen die Lehrerinnen und Lehrer der Schulleitung melden, dass sie krank sind und möglichst Aufgaben für ihre Klassen mailen. Er erarbeitet dann mit Hilfe eines Programms einen Vertretungsplan, der über die Bildschirme in den Schulgebäuden veröffentlicht wird. Gleichzeitig erhält jede Kollegin und jeder Kollege einen individuellen Vertretungsplan per App aufs Handy.

Krankheitswellen gab es immer, sagen Schwer und Pornschlegel. „Die Lehrer gehen dann aber echt am Stock“, beschreibt die Schulleiterin die Belastung, die durch die vielen Ausfälle durch Krankheit verstärkt wird.