St. Blasien Gläubige in St. Blasien empfangen den Blasiussegen

Gläubige in St. Blasien empfangen den Blasiussegen

Die katholische Kirchengemeinde St. Blasien feiert Patrozinium. Die Geschichte des heiligen Blasius wird aus einem 220 Jahre alten Buch vorgelesen.

Zu Ehren ihres Patrons feierte die katholische Kirchengemeinde St. Blasien das Blasius-Fest. Nach dem Festgottesdienst im Dom war die Gemeinde zum Empfang ins Theophil-Lamy-Haus eingeladen. Dabei waren die Gebete von Pater Wolfgang Bauer, Pater Josef Singer, Pfarrer Andreas, in Vertretung von Pfarrer Jan, die Musik des Domchores und die jubilierende Orgelmusik von Eiko Yoshimura sowie die erlesene Geschichte von Elisabeth Schmeißer tragende Säulen.

Als die Kirchturmuhr zehn Mal schlug, hatten die Menschen im gefüllten Gotteshaus die Tür vor der Kälte verschlossen. Gleichzeitig baten sie den Schutzpatron: „Bewahre uns vor Krankheiten und Schaden in diesem zeitlichen Leben“ und verschmolzen mit der Kirchenmusik und der „Messe brève“ von Charles Gounod des Domchors unter der Leitung von Michael Neymeyer. Auch die Worte der drei Geistlichen umgaben die Christen wie ein wärmender Mantel.

Der Heilige Blasius hatte alsbald in der Predigt von Pater Bauer seinen Platz. Beim Blasiussegen, der nach der heiligen Messe im Dom gespendet wurde, gehe es um die Erinnerung an die Heilung des Knaben, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte und um die Bitte um Schutz und Hilfe, erklärte Pater Bauer den Gläubigen.

Es möge sein, dass das von außen belächelt werde, doch, um in diesem Brauch einen Sinn zu sehen, müssten die Grundüberzeugungen stehen. „Etwa“, schloss er an, „dass wir eine Gemeinschaft bilden und füreinander Verantwortung tragen und wir als Christen darauf vertrauen, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern wir bei Gott aufgehoben und geborgen sind“, sagte der Pater. Daraus folge die Gewissheit, dass die Sorge der Menschen, die sich der Notleidenden angenommen haben, nicht aufhört, sondern sie bei Gott für uns eintreten.

Nur wenige Schritte trennten die vielen Gläubigen nach dem Festgottesdienst vom Theophil-Lamy-Haus, wo man sich beim Sektempfang, dem sich anschließenden Mittagessen und der darauffolgenden Kaffee- und Kuchentafel begegnete und austauschte. „Denn“, so Pater Josef Singer, „ein Patrozinium spielt sich nicht nur in der Kirche ab.“ Blasius sei auch zuständig für das leibliche Wohl. Möglich gemacht hatten die Bewirtung das Gemeindeteam, der Pfarrgemeinderat, Helga und Uwe Tombrink, die katholische Frauengemeinschaft und die Ministrantinnen.

Als Tischgebet stimmte Dirigent Michael Neymeyer mit seinen Sängern des Domchors das Lied „Segne Vater diese Gaben“ an. Dann blätterte Gemeindeteammitglied Elisabeth Schmeißer im Innern eines mehr als 220 Jahre alten Buches. In alter Schrift war darin die Geschichte des Kirchenpatrons niedergeschrieben. Ruhig und besonnen berichtete sie über das Leben und die Legende des Heiligen. Von Jugend an sei er auf dem Wege Gottes gewandelt. Bald sei er unter seinen Altersgenossen durch Bescheidenheit, Gottesfurcht und Nächstenliebe herausgeragt.

Diese Nächstenliebe habe ihn bewogen, als Arzt den Menschen zu helfen. Später wurde er zum Bischof ernannt. Schmeißer erzählte von der Christenverfolgung und der Flucht des Heiligen in die Wälder. Bei einer Jagd wurde er entdeckt und gefangengenommen. Danach beschrieb Schmeißer die Lage so: Mit Versprechungen versuchte man, ihn vom Glauben abzubringen. Weil er ablehnte, wurde er gefoltert und im Jahr 316 enthauptet.