St. Blasien Gesangverein Eintracht Menzenschwand blickt auf ruhiges Jahr mit guten Auftritten

Der Gesangvereins „Eintracht“ Menzenschwand zieht positive Bilanz und plant wieder ein Frühlingskonzert. Ein Gastchor soll eingeladen werden.

Menzenschwand (csi) Auf ein eher ruhiges Jahr mit guten Auftritten blickten die Sänger des Gesangvereins „Eintracht“ Menzenschwand in ihrer Hauptversammlung zurück. Höhepunkt des Jahres war das Frühlingskonzert mit Gastchor und Mundarttheater. Auch in diesem Frühjahr will man wieder zu einem Konzert einladen.

Über einen guten Probenbesuch und gute Auftritte im vergangenen Jahr freute sich der Vorsitzende des Gesangvereins Rainer Baur. Auf ein Osterkonzert hatte man dieses Mal verzichtet und stattdessen zu einem Frühlingskonzert eingeladen, bei dem der Männerchor „Hochfirst“ aus Titisee-Neustadt zu Gast war. Die Menzenschwander Sänger wurden an diesem Abend wegen einer Erkrankung von Chorleiter Hanspeter Dietsche von Michael Neymeyer dirigiert.

Den musikalischen Darbietungen schloss sich das Mundartlustspiel „Alles fürs Erbe“ unter der Regie von Chormitglied Peter Manns an, bei dem die Akteure die Lacher auf ihrer Seite hatten – rundum ein überaus gelungener Abend. Darüber hinaus war der Gesangverein bei mehreren Abendkonzerten, beim Geißenfest und kirchlichen Anlässen wie Fronleichnam, Patrozinium, Volkstrauertag und in der Messe am zweiten Weihnachtsfeiertag zu hören.

Auch für dieses Jahr ist wieder ein Frühlingskonzert geplant, als Termin wird der Samstag, 21. April, ins Auge gefasst. Ein Gastchor wird noch gesucht. Darüber hinaus stehen die üblichen Auftritte bei kirchlichen Anlässen auf dem Terminplan der Sänger. Und beim Zunftabend der Geißentäler Narrenzunft wird man wie im Vorjahr die Bewirtung übernehmen.

Der „Eintracht“ gehören nach der Aufnahme eines neuen Mitgliedes nun 26 Sänger an, der Altersdurchschnitt liegt bei 66 Jahren. „Zwei Dreißigjährige würden den Altersdurchschnitt um ein Jahr senken“, sagte der Vorsitzende Rainer Baur, doch das bleib an diesem Abend Wunschtraum, denn auch der neue Sänger ist bereits über zwei Mal dreißig Jahre alt, wurde schmunzelnd festgestellt.

Ortsvorsteher Joachim Gfrörer lobte das große Engagement des Vereins, den er als schöne Gruppierung im Ort bezeichnete.