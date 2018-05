Menzenschwand Gemeinsam für eine schöne Natur: Helfer beseitigen Sturm- und Hochwasserschäden in St. Blasien

Gemeinsam für eine schöne Natur: Helfer beseitigen Sturm- und Hochwasserschäden in St. Blasien

Rund 150 Helfer haben an zwei Tagen die Sturm- und Hochwasserschäden in St. Blasien beseitigt. Außerdem trafen sie Vorbereitungen für die Wandersaison, räumten Wege frei und richteten das Waldsofa „Schesslong dü Boah“.

Sturm und Hochwasser haben Anfang des Jahres starke Schäden verursacht. Am Freitag und Samstag kamen in Menzenschwand rund 90 Helfer zusammen, um einen Teil der Schäden zu beseitigen. Insbesondere galt es, Waldwege instand zu setzten. Rund 40 Menzenschwander hatten sich am Freitagmittag versammelt, im Laufe des Nachmittags stießen immer mehr dazu, bis zum Abend waren es rund 90 Helfer.

Die Dorfputzete stand an, die Vereine säuberten die ihnen zugeteilten Bereiche. Aber auch mit der Beseitigung der Sturm- und Hochwasserschäden wurde an diesem Nachmittag bereits begonnen. So wurden unter anderem Kammbühl-, Krunkelbach- und Rohrweg-Marienquelle sowie der Jägersteig instand gesetzt.

Knapp 50 Helfer, unter ihnen auch Bürgermeister Adrian Probst, fanden sich am Samstagmorgen ein, 15 weitere waren bereits unterwegs zu ihren Einsatzorten. Viele der Helfer hatten Schaufeln, Hacken und Rechen mitgebracht, weitere Gerätschaften wurden gestellt. Auch ein Muldenkipper, Radlader und Unimogs waren im Einsatz.

Ortsvorsteher Joachim Gfrörer gab die Einsatzorte, die zu erledigenden Aufgaben und die für die einzelnen Aufgabenbereiche Verantwortlichen bekannt, denen sich die Helfer anschlossen. Es galt unter anderem, an Geißenpfad und Albsteig Gräben und Dohlen zu öffnen, weitere Wege instand zu setzen sowie die Folgen eines Ölunfalls zu beseitigen und neuen Humus auf die betroffenen Grundstücke aufzubringen. Ferner war Reisig zu verbrennen und Windwurf auszuarbeiten.

Eine Gruppe machte sich daran, das aus Ästen gefertigte „Schesslong dü Boah“, das Waldsofa, für die Wandersaison vorzubereiten. Dabei wurden alte Zweige entfernt und durch neue ersetzt, die zuvor teilweise noch von kleineren Ästen befreit werden mussten. Z

udem oblag es dem Trupp, den Schriftzug „Schesslong dü Boah“ zu erneuern. Bevor sich die Helfer aber an die Arbeit machten, gab es noch einen kleinen naturkundlichen Exkurs von Revierförster Norbert Dreher, der die Helfer auf verschiedene Besonderheiten wie eine wilden Maronenbaum aufmerksam machte. Dreher erachtete einen jährlichen Aktionstag für sinnvoll, um den Menschen einen Bezug zu ihrer Umgebung zu vermitteln.

Bürgermeister Probst erklärte, durch das Biosphärengebiet habe man ein Instrument in der Hand, um Fördergelder zu erhalten. Im Landkreis sei beabsichtigt, ein Leuchtturmprojekt und in dessen Fahrwasser kleinere Projekte auf die Beine zu stellen. Ziel sei, das Leuchtturmprojekt nach Menzenschwand zu holen, so der Rathauschef weiter.

Nach Abschluss der Arbeiten trafen sich die Helfer am Kurhaus, um die Aktionstage gemütlich ausklingen zu lassen. Die Aktion war nicht die einzige zu Beseitigung der Hochwasserschäden, kürzlich waren im Albtal 30 Helfer zusammengekommen, um die Schäden entlang der Alb zu beseitigen.