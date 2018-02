vor 7 Stunden Sebastian Barthmes St. Blasien Gemeinderat stimmt geschlossen für mehr Bauland in St. Blasien

Das Baugebiet Dreherhauswiese in St. Blasien wird um 14 Grundstücke erweitert. Dies beschloss der Gemeinderat der Domstadt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Der Auftrag für die Erschließung wird ausgeschrieben. Außerdem gibt es Kritik am Landratsamt Waldshut wegen fehlender Tempo-50-Zone.