Grafenhausen Gemeinderat Grafenhausen setzt Rotstift an

Der Gemeinderat Grafenhausen setzt in der jüngsten Sitzung bei den Investitionen kräftig den Rotstift an und halbiert fast den Vermögenshaushalt von 2,7 Millionen Euro auf 1,44 Millionen Euro.

Grafenhausen – Breiten Raum nahm in der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder die Beratung des Haushalts ein, diesmal wurde der Vermögenshaushalt besprochen. Das dafür vorgelegte Zahlenwerk sah allerdings am Ende der Beratung wesentlich anders aus, als am Anfang. Zug um Zug wurden Maßnahmen, die für das laufende Jahr gedacht waren, vom Bürgermeister argumentierend in die Folgejahre verschoben oder Ausgaben gedeckelt. Von den vorher prognostizierten Ausgaben in Höhe von 2,7 Millionen Euro waren dann nur noch 1,44 Millionen Euro übrig.

Nicht enthalten sind in dieser Summe die Investitionen für das Glasfasernetz, Nahwärme und Wassermaßnahmen. Diese werden in Eigenbetrieben geführt. Laut diesen Vorberatungen würden im Jahr 2018 gut 880 000 Euro Rücklagen entnommen. Am Jahresende wären noch 625 000 Euro auf der hohen Kante, jedenfalls was den Kameralhaushalt betrifft. Tatsächlich hat Grafenhausen indirekt Verbindlichkeiten über die Eigenbetriebe, in denen in der Vergangenheit Millionenbeträge investiert wurden (vor allem Nahwärme) und künftig investiert werden. Deutlich über vier Millionen Euro, so die Prognose, werden bis 2020 für das ortseigene Glasfasernetz ausgegeben.

In die Folgejahre verschoben wurden Ausgaben für neue Fenster bei der Hauptschule. Ursprünglich war hier ein Betrag von 180 000 Euro angedacht. Die angenommene Förderung von 50 Prozent sei nicht zu erzielen, sondern lediglich 33 Prozent, erläuterte Behringer. Auch die Außengestaltung an der Halle in Höhe von 600 000 Euro wurde in die Zukunft verschoben. Hier möchte man im Zuge des Landessanierungsprogramms einen neuen Anlauf starten. Die Unterstützung des Sportvereins für den Kunstrasenplatz in Höhe von 110 000 Euro wurde auf zwei Jahre gestreckt (40 000 Euro im Jahr 2018). Hintergrund ist der Zeitplan des Sportvereins. „Wenn die Maßnahme zustande kommt, wird der Hauptteil wohl im Jahr 2019 erfolgen“, erläuterte der Sportvereinsvorsitzende Daniel Stritt, der die Sitzung verfolgte. Wichtig sei nun die Suche nach Sponsoren, wie Stritt hinterher im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte. Wunsch sei, in der Sommerpause 2019 den Kunstrasenplatz zu verwirklichen bei möglichst kurzer Zwischenfinanzierungszeit. Im Gremium regte Clemens Rosa (CDU) an, Vereinsförderung wieder grundsätzlich zu beraten. Er erinnerte dabei an eine jahrzehntealte Regel von acht Prozent Investitionsförderung und verwies auf andere Vereine, die künftig investieren könnten. „Das ist ein guter Hinweis“, so Christian Behringer, der ebenso wie Rosa keinen Zweifel an der Notwendigkeit der Maßnahme aufkommen ließ.

Spannung könnte hinter einem vergleichsweise geringen Posten von 5000 Euro Umbaumaterial für das Hagehus stecken. Nach Vorstellung der Verwaltung sollten sich dort im bisherigen Raum der Schützen, deren Vereinsauflösung im Frühjahr perfekt werde, der „Narrenverein“ und die Landfrauen einrichten. Die Galgenvögel sollen ihren Raum unter dem Dach vom Schwarzwaldhaus der Sinne räumen. Für den Umbau dort stehen 15.000 Euro im Haushaltsentwurf. Für die Schwarzwaldhalle selbst wurden Investitionen in die Zukunft verschoben. Die Umkleideräume, für die 210 000 Euro angedacht waren, sehen nach Inaugenscheinnahme durch Behringer nicht so schlecht aus. Für Bühne und Foyer wurde eine Deckelung der Kosten auf 100 000 Euro abgenickt. Diese waren bisher mit 152 500 Euro berechnet. 200 000 Euro für den Straßenbau am unteren Mühlenweg blieben im Plan, ebenso wie 385 000 für den Abwasserbetrieb Brünlisbach. Hier rechnet die Gemeinde mit einem 80-prozentigen Zuschuss.

Bei der Gelegenheit sprach Behringer eine Strecke zwischen dem Skilift und dem dahinter liegenden Anwesen an. Dort sei einer Vernässung auf den Grund gegangen worden. Sie stamme von einem defekten Abwasserkanal. Die dafür angenommenen 50 000 Euro werden entgegen dem bisherigen Plan den Verwaltungshaushalt belasten. Damit würde sich das bisher errechnete Plus aus dem Verwaltungshaushalt (Zuführungsrate) von 90 000 auf 40 000 Euro reduzieren.