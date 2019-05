von Sebastian Barthmes

Der Jahresabschluss 2018 für das Radon Revital Bad in Menzenschwand steht an. Dafür hat der Gemeinderat nun einen Auftrag erteilt. In einer der nächsten Sitzungen sollen dann gleich zwei Jahresabschlüsse beschlossen werden. In dem Zusammenhang diskutierten die Gemeinderäte auch über die Ermittlungen im Bad und kritisierten deren Dauer.

Jahresprüfung für 2017 und 2018

Der Jahresabschluss für 2017 war in einer der Sitzungen wegen offener Fragen vertagt worden – Grund sind Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Da nun aber bereits der Abschluss für 2018 anstehe, sollte ein Jahresabschlussprüfer mit der Arbeit beauftragt werden, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Dann könnte der Gemeinderat gleich den Abschluss für 2018 und für 2017 (einschließlich der Einzelwertberichtigung) beschließen. Der Auftrag stehe nicht im Widerspruch zu den Ermittlungen.

Mit dem Verfahren sei er nicht einverstanden, sagte Dieter Stark, schließlich sei nicht klar, wie der Betrag, der nun zur Wertberichtigung führt, zustande gekommen ist. In diesem Zusammenhang kritisierten er und weitere Räte die Dauer der Ermittlungen, die aufgrund einer Anzeige des Bürgermeisters im vergangenen Herbst begonnen hatten.

„Unbefriedigende Situation“

Die Situation sei auch deshalb unbefriedigend, weil auch möglicherweise Mitarbeiter unter Verdacht geraten, sagte Uwe Kaiser, der selbst Wirtschaftsprüfer ist. Das lange Ermittlungsverfahren belaste die Mitarbeiter des städtischen Unternehmens sehr. Wenn der Fehlbetrag Ergebnis einer kriminellen Aktion ist, hätte sich auch der beauftragte Wirtschaftsprüfer nur schwer finden können. Handle es sich aber um einen buchhalterischen Fehler, hätte der erkannt werden müssen. Auf alle Fälle sei die Dauer der Ermittlungen für ihn nicht nachvollziehbar. Ein Fachmann würde bei einer Unterschlagungsprüfung innerhalb weniger Wochen die Ursache Ermitteln können – deshalb schlage er die vor.

Christoph von Ascheraden sagte, man müsse die Partnerschaft mit den langjährigen Wirtschaftsprüfern überdenken, jetzt solle man aber den Auftrag an dieses Büro vergeben. Er habe damit ein Problem, sagte Ralf Weber. Man solle so eine Unterschlagungsprüfung in Betracht ziehen. Bürgermeister Adrian Probst, sagte, dass er der Arbeit der Kriminalpolizei vertraue, die Stadtverwaltung werde sich aber informieren, wer eine solche vorgeschlagene Prüfung vornehmen könnte und was sie kostet. Bei zwei Neinstimmen wurde der Prüfungsauftrag an das bisherige Büro vergeben.