von Cornelia Liebwein

Herr Tombrink, wann stand fest, dass eine Gruppe der Seelsorgeeinheit an dieser Wallfahrt teilnehmen wird?

Gleich nach den Sommerferien im vergangenen Jahr luden wir alle Minis der Seelsorgeeinheit St. Blasius dazu ein, die am Abreisetag mindestens 13 Jahre alt waren. Sehr schnell haben sich dann 47 Minis dazu entschieden. Sowieso war Eile geboten, da die insgesamt 8500 Plätze für das Erzbistum Freiburg Anfang November bereits ausgebucht waren.

Wie begann die Reise?

Alle Teilnehmer bekamen bei der Abfahrt am Samstagabend in St. Blasien ein Pilgertuch, einen Pilgerpass mit allen wichtigen Telefonnummern und für uns sieben Betreuer eine zuerst einmal unbeliebte hellgrüne Mütze.

Und dann ging es auf eine 15-stündige Busreise. Ging alles gut?

Die Busfahrt verlief ohne Probleme. Der erste Fahrer brachte uns bis kurz nach Mailand. Auf einem großen Stadionparkplatz warteten dann die etwa 220 Busfahrer, die mit den vielen Bussen die Woche in Rom verbrachten.

Was war während der Wallfahrt am beeindruckendsten?

Das war die Papstaudienz am Dienstag. Wegen der großen Hitze (an die 40 Grad) und der schon am Vortag erlebten hitzebedingten Schwächeanfälle kamen wir recht spät zum Petersplatz. Für mich sogar zu spät, ich kam nicht mehr rechtzeitig durch die Sicherheitsüberprüfung. Dort versammelten sich, wie Erzbischof Burger beim Abschlussgottesdienst verraten hat, 90 000 Ministranten aus aller Welt, auch in den Zugangsstraßen. Natürlich fuhr der Papst durch die Reihen und feierte anschließend einen Gottesdienst mit den Minis. Am Ende der Audienz ließ sich Papst Franziskus mehr Zeit als geplant zu Begegnungen und zum Händeschütteln.

Verspätung bei der Sicherheitskontrolle? Welche Probleme gab es noch?

Die Hitze und die Wasserversorgung gehörten zu unseren größten Problemen. Nicht alle hielten sich daran, genügend zu trinken. Bei Schwächeanfällen zweier Mitreisender in überfüllten öffentlichen Bussen haben aber die Römer immer schnell und freundlich mit leicht gesüßten Getränken, Traubenzucker und sogar mit Erster Hilfe ihre Gastfreundschaft bewiesen.

Und was stand noch auf dem Programm?

Unter anderem haben wir das Castell Gandolfo (in dem Ort befindet sich die Sommerresidenz des Papstes, Anm. d. Red.) besucht oder haben im Albano-See gebadet, einem sehr schönen Bergsee und Ausflugsgebiet der Römer. Am Freitag nahmen wir, bevor es wieder nach Hause ging, am Abschlussgottesdienst in der Kirche St. Paul vor den Mauern von Rom, einer Papstbasilika, teil. Erzbischof Burger ging dabei auf das Motto ein: „Suchet Frieden und jaget ihm nach“ und erzählte die Geschichte des heiligen Tarzisius, des Schutzheiligen der Ministranten, dem man am 15. August gedenkt. Und auch da hörte meine Teilnahme auf, um mich um hitzebedingt schwächelnde Mitreisende zu kümmern. Zusätzlich waren die Malteser aus Freiburg mit vielen Helfern und Notarzt vor Ort, um jenen Infusionen zu legen, die wegen zu wenig Flüssigkeit Schwierigkeiten hatten.

Zur Person Uwe Tombrink (62) war zum dritten Mal in Rom und schon bei ungezählten Ministrantenfreizeiten als Begleitperson dabei. 90 000 Ministranten aus der ganzen Welt reisten im Rahmen der internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom. Unter ihnen waren auch 47 Messdiener der Seelsorgeeinheit St. Blasius mit den sieben Betreuern Pfarrer Jan Grzeszewski, Almut und Georg Böhler, Elvira Kaiser-Berger, Ralf Weber, Helga und Uwe Tombrink.

