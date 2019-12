von Sebastian Barthmes

Den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ hat die Fürstabt-Gerbert-Schule (FGS) verliehen bekommen. Vor zwei Jahren hatte die Fachschaft Geschichte das Projekt angestoßen, und nachdem die Voraussetzungen schon seit längerer Zeit erfüllt sind, fand nun am Donnerstag ein Projekttag anlässlich der Übergabe des Siegels statt.

Mit ihrem Vorschlag stieß Katharina Schenkelberger bei den Kollegen Jasmin Dziewiecki und Hubert Buchmann von der Fachschaft Geschichte und dem Kollegium vor rund zwei Jahren auf offene Ohren. Mit der Teilnahme am Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ sollte sich die Fürstabt-Gerbert-Schule selbst dazu verpflichten, „nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen zu entwickeln, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu überwinden.“

Die Schulgemeinschaft werde sich gegen „Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen“ wenden, heißt es beispielsweise in der Selbstverpflichtung. Wird die von mindestens 70 Prozent aller Menschen an einer Schule unterschrieben, wird der Titel verliehen. Schüler, Lehrer, Hausmeister und auch Reinigungskräfte hätten mitgemacht, sagte Schenkelberger.

Auf unterschiedliche Weise beschäftigten sich Grundschüler sowie die Schüler der Werkreal- und Realschule am Donnerstag mit den Thema Rassismus und Diskriminierung: Was steckt hinter dem Begriff und was bedeutet Courage? Wie geht man als Einzelner oder Schulgemeinschaft mit Mobbing um, wo begegnet einem Rassismus in der Alltagssprache? Die Schüler diskutierten über Begriffe, suchten positive Alternativen, malten Plakate, redeten über Gleichheit und Gerechtigkeit.

Schüler und Lehrer äußerten sich auch in einer Videoumfrage, und sie erarbeiteten auch eine kleine Inszenierung, mit der sie betonten, dass sie sich gegen Mobbing und Unterdrückung und für eine bunte Schulgemeinschaft einsetzen wollen. Mit dem Lied „Schrei nach Liebe“ von der Band „Die Ärzte“ unterstrich eine eigens zusammengestellte Lehrer-Schüler Band den Anspruch der Schule.

Viele Nationalitäten sind an der FGS vertreten, hatten die Schüler gesagt, „und genau diese bunte Mischung macht unsere Schule einzigartig“, betonte Schulleiterin Susanne Schwer. Im Schulalltag seien Schüler wie Lehrer gleich „und doch sind wir auch alle verschieden“, sagte sie. Manche kommen zu fuß zur Schule, andere mit dem Bus oder dem Auto, manche Schüler „haben Eltern, die aus Deutschland kommen, die anderen haben Eltern, die aus Syrien, Pakistan, Italien oder aus irgendeinem anderen Land der Erde kommen“. Die Jugendlichen haben unterschiedliche Religionen oder Muttersprachen.

Eine Schule ohne Rassismus sei eine Schule, „an der keiner denkt, dass jemand besser oder gar überlegen ist“, an der es gewollt sei, „dass wir alle vielfältig und bunt sind“, sagte die Schulleiterin. Und in einer Schule mit Courage gehe man mutig auf diejenigen zu, „die sich abfällig über Mitschüler“ äußern oder man setzt sich zum Beispiel gegen Ungerechtigkeit und rassistische Parolen ein. Es sei ein großes Geschenk, dass jeder Einzelne hier sein dürfe, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Menschen aus unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Aussehen und Herkunft seien eine Bereicherung für eine Gemeinschaft.