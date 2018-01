St. Blasien Für Haushalt von St. Blasien ein Jahr mit vielen Unbekannten

Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung für 2018. Gesamtvolumen beträgt in diesem Jahr 22,87 Millionen Euro.

St. Blasien (sb) Der Haushalt der Domstadt ist beschlossen: Mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 22,87 Millionen Euro liegt er leicht über dem des Vorjahres. Mit einem Volumen von 15,4 Millionen Euro macht der allgemeine Haushalt den größten Teil aus. Wie sich die Folgen des Hochwassers auswirken, kann die Verwaltung aber noch nicht abschätzen. Den allgemeinen Haushalt hat der Gemeinderat ebenso beschlossen wie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Stadtwerke und Kurbetriebe.

Das Jahr 2017 sei recht gut verlaufen, die Steuereinnahmen hätten sich sehr gut entwickelt, sagte Bürgermeister Adrian Probst in der öffentlichen Sitzung am Dienstagabend. Die Steuerschätzungen seien positiv und auch die Einwohnerzahl habe sich bei knapp über 4000 eingependelt, Schulden können getilgt werden. Die Aussichten seien gut, es bleibe aber viel zu tun. Das gelte umso mehr nach dem Hochwasser vom 4./5. Januar, dass einen Schaden in Höhe von fast zehn Millionen Euro hinterlassen hatte.

„Wir wissen noch nicht, wie wir mit den Hochwasserschäden umgehen müssen“, sagte Probst. Stehen nur Zuschüsse zur Verfügung, die jeweils einen Eigenanteil der Stadt bedeuten, müssten andere Maßnahmen zurückgestellt werden. „Wir haben uns auf einen Plan geeinigt, der aber ein Plan ist“, fügte er an – vor allem aufgrund der Naturkatastrophe könne sich also noch viel ändern.

Dennoch: „Es bewegt sich unheimlich viel“, sagte Probst. Die Schule (2,27 Millionen Euro) werde auf Vordermann gebracht, der Breitbandausbau (zwei Millionen Euro) beginnt, die Feuerwehr erhält ein neues Fahrzeug (280 000 Euro), die Computertechnik und Möblierung der Schule (150 000 Euro) sollen erneuert werden. Die Stadt werde auch viel für Familien tun, sagte der Bürgermeister und unterstrich die Aussage mit einigen geplanten Investitionen: 20 000 Euro an Planungskosten für den Kindergarten St. Blasien sind ebenso vorgesehen, wie der Ausbau des schnellen Internets und die Erschließung des Baugebiets Dreherhauswiese (80 000 Euro). Insgesamt will die Stadt im Jahr 2018 rund 5,58 Millionen Euro investieren.

Die Kultur spielt in St. Blasien immer eine große Rolle, 2018 steht sie durch die Domfestspiele noch stärker im Vordergrund. 405 000 Euro sind für die Großveranstaltung eingeplant, wobei die Stadt mit dem Verkauf der Eintrittskarten (eingeplant sind 350 000 Euro) sowie mit Hilfe von Sponsoring (50 000 Euro) und Spenden (5000 Euro) den Großteil erwirtschaften will. Laut Haushaltsplan soll dann ein Minus in Höhe von 90 000 Euro übrig bleiben.

Mit rund 4,4 Millionen Euro Einnahmen aus „Steuern und ähnlichen Abgaben“ rechnet die Verwaltung, wobei die Gewerbesteuern sowie aller weiterer Abgaben über dem Vorjahresniveau liegen. Mit rund 3,2 Millionen Euro (Vorjahr: 2,6 Millionen Euro) an Zuweisungen vom Land rechnet Kämmerer Michael Spitz.

Derzeit hat die Stadt Schulden in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro, wobei zwei Millionen auf die Eigenkapitalaufstockung der Sparkasse entfallen. Neue Schulden kommen 2018 nicht dazu, auch die Rücklagen sollen nicht angetastet werden. Tilgen wird die Stadt in diesem Jahr 99 800 Euro.