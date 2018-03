St. Blasien Freie Wähler der Domstadt bereiten sich auf Kommunalwahlen 2019 vor

Die bevorstehenden Kommunalwahlen im kommenden Jahr waren zentrales Thema bei der Hauptversammlung der Freien Wähler in St. Blasien. Vorsitzender Ralf Weber bleibt bei seinem Entschluss, nicht mehr für den Gemeinderat zu kandidieren.

Die Kommunalwahl im kommenden Jahr beschäftigt die Freien Wählern in St. Blasien schon jetzt. „Wir müssen uns auf den Weg machen, um Kandidaten zu suchen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende und Gemeinderat Christoph von Ascheraden. Eine gute und durchdachte Liste sei erforderlich. Ein Verjüngungsprozess müsse in die Wege geleitet werden, aber nicht nur junge, sondern auch weibliche Kandidaten seien wünschenswert. Von Ascheraden kündigte an, ebenso wie Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Leber, den Hut erneut in den Ring zu werfen. Ralf Weber bleibt dagegen bei seinem Entschluss, nicht wieder anzutreten. Er werde sich bei den Vorstandswahlen im kommenden Jahr aber wieder als Vorsitzender zur Verfügung stellen.

Als großen Erfolg bezeichnete Weber in seinem Rückblick das Grillfest mit den Asylbewerbern. Solche Aktivitäten seien sehr wichtig, um die Offenheit der Freien Wähler für die verschiedensten Gruppen zu signalisieren, sagte er. Von großem Interesse war auch der Vortrag über Chancen und Gefahren der neuen Medien. In diesem Jahr wird der Verein kein Grillfest ausrichten, da viele Mitglieder in die Domfestspiele involviert seien. Dieses Mal lädt vielmehr der Förderverein Sanagarten zum Grillfest ein. Angedacht ist zudem ein Vortrag im Herbst über Einbruchsschutz.

In von Ascheradens Bericht aus dem Gemeinderat spielte das Hochwasser Anfang Januar eine große Rolle. Bei künftigen Planungen müssten risikobehaftete Wetterlagen mitberücksichtigt werden, sagte er. Weber monierte, dass zur Beseitigung der Schäden zwar Sofortmittel des Landes zur Verfügung stünden, aber nicht zur Auszahlung kämen, da die erforderliche Schadenshöhe nicht erreicht sei. Aus den Reihen der Versammelten wurde angeregt, die Wassermengen „gar nicht erst in die Stadt zu lassen“ und auf Höhe des Schwimmbads ein Wehr zu errichten, um das Wasser kontrolliert ablassen zu können. Dies sei billiger als die Schadensbeseitigung, hieß es.

Was die Zukunft des Krone-Areals betrifft, sie die Sache trotz des Todes des Investors nicht „abgeblasen“, berichtete von Ascheraden. Werde das Hotel nicht gebaut, falle das Grundstück an die Stadt zurück. In Sachen Lidl-Neubau sei ein Standort im Gewann Klostermatt am Ortsausgang Richtung Bernau im Gespräch. Allerdings müsste dort ein Stelzenbau errichtet werden, Gespräche mit dem Landratsamt liefen. Weitere Themen waren die Schulsanierung, die Skibrücke am Feldberg, das Radonbad sowie Straßenbaumaßnahmen. Mit Spenden werden die Freien Wähler den Förderverein Wildgehege (300 Euro), das DRK (400 Euro für ein mobiles Fahrzeug) und den Förderverein Sanagarten (400 Euro für die Sanierung des Brunnens) unterstützen.