von Sebastian Barthmes

Auf den Tag genau war Franz-Josef Koszinowsky 38 Jahre lang als Konditormeister im Café „Ell“ in St. Blasien beschäftigt. Nun hat er den goldenen Meisterbrief erhalten, der in der Handwerkskammer Konstanz 40 Jahre nach der erfolgreichen Meisterprüfung verliehen wird.

Einer der Jüngsten

Als 14-Jähriger hatte Franz-Josef Koszinowsky mit der Ausbildung zum Konditor begonnen, im Alter von 22 Jahren absolvierte er die Meisterschule in Köln. „Ich war einer der Jüngsten“, erinnert er sich, denn zu der Zeit musste man noch fünf Jahre Berufserfahrung vorweisen können, ehe man für die Meisterschule zugelassen wurde.

Früher viel kreativer

Jetzt, am Anfang seines Ruhestandes, sagt er: „Ich hatte keinen Job, ich hatte einen Beruf.“ In den 40 Berufsjahren habe sich sehr viel verändert, erklärt er. Früher habe man viel kreativer sein können, sagt Clemens Huber, Mitinhaber des Familienunternehmens Café „Ell“. Heute zeigen die Kunden Tortenfotos aus dem Internet, die aber nicht unbedingt umsetzbar sind, ergänzt der Obermeister der Bäckerinnung, Martin Huber. Und Koszinowsky bestätigt: Der Konditor sei viel stärker Berater gewesen. Verändert habe sich in der Zeit aber auch die angebotene Vielfalt an Backwaren und Kreationen.

Beruf geprägt von Veränderungen

Die Veränderung habe seine Berufszeit begleitet, sagt der Konditormeister, der selbst schon viele angehende Meister geprüft hat und auch weiterhin prüfen wird: Um auf die Bedürfnisse der Kunden möglichst gut vorbereitet zu sein, müssen Konditoren beispielsweise in der Meisterprüfung auch Snacks herstellen. Und wer erfolgreich sein will, müsse auch über die eigene Region hinausschauen: Er, ein gebürtiger Rheinländer, habe beispielsweise Laugengebäck nicht gekannt, ehe er in den Schwarzwald kam. Nun sei das Gebäck überall in Deutschland zu haben.

