von Karin Steinebrunner

Hocherfreut zeigte sich Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter über das Bekenntnis zum Kreismuseum St. Blasien, das aus seiner Sicht durch die hochkarätige Ausstellung der Farbholzschnitte von Walter Eberhardt seitens des Landratsamts Waldshut abgegeben worden sei. Mutter, der anlässlich der Ausstellungseröffnung auch eine Einführung gab, hob deren Bedeutung als Signal der Stärkung des ländlichen Raums hervor.

Herausragende Werke

Die Kulturreferentin des Landkreises, Susanna Heim, hatte zuvor in Vertretung des kurzfristig verhinderten Landrats den aus Wolfach stammenden und mittlerweile in Herbolzheim ansässigen Eberhardt in St. Blasien willkommen geheißen. Die für das Kreismuseum in St. Blasien zuständige Stefanie Knopf und sie selbst, so Heim, bekämen jedes Jahr von Künstlern eine Vielzahl von Mappen zugeschickt. Die von Walter Eberhardt aber sei ihr sofort ins Auge gestochen, und auch der Künstler habe St. Blasien gleich als idealen Ort erkannt, um seine Thematik der Achtsamkeit für die Schöpfung in Form seines Zyklus’ über Franz von Assisis „Sonnengesang“ vorzustellen.

Lobpreisung des Schöpfers

Franz von Assisis Biografie sei, so Thomas Mutter in seiner Einführung, eher unspektakulär. Auch die Rolle des großen Kirchenkritikers, die ihm zugeschrieben werde, halte einer genaueren Betrachtung nicht Stand. Im Gegenteil sei er immer ein demütig Gläubiger gewesen, getragen vom christlichen Grundanliegen der Verherrlichung Gottes. So seien die 33 Verszeilen des „Sonnengesangs“, wenngleich die erste große Dichtung von Weltrang, nichts Anderes als eine Lobpreisung des Schöpfers und seiner Schöpfung.

Sparsame Linienführung

Walter Eberhardts ausdrucksstarke Arbeiten sind geprägt von figürlichen Darstellungen, wobei er es versteht, mit sparsamer Linienführung den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Die kräftige Farbgebung unterstützt diese Fokussierung. So strahlt etwa der Holzschnitt zu „Bruder Sonne“ in leuchtendem Gelb und Orange, mit der Sonne im Zentrum, gehalten von einer knienden, zum Himmel aufschauenden Gestalt, deren Umrisse die Rundung der Sonne aufnehmen.

Die Details

„Bruder Feuer“, mit den gleichen Farben gestaltet, ist hingegen dargestellt als kraftvoll in das vor ihm liegende Dunkel voranschreitender Fackelträger, den hinter sich lassenden Bereich erhellend. Mit dynamischem Schwung ist die Gestalt des „Bruders Wind“ gezeichnet, während „Mutter Erde“ in vollkommener Ruhe inmitten von Blüten, Blättern und Früchten steht.

Werden ihr Grün- und Brauntöne zugewiesen, so erscheint „Schwester Wasser“ passenderweise in diversen Blautönen, als anmutig im mit antiken Säulen ausgestatteten Bad Sitzende dargestellt, umgeben von Fischen. Auch einige Druckstöcke sind in der Ausstellung zu sehen, anhand derer sich die knifflige Arbeit des punktgenauen aufeinander folgenden Auftrags der unterschiedlichen Farbschichten erahnen lässt.

Die Ausstellung der Farb-Holzschnitte von Walter Eberhardt zu Franz von Assisis „Sonnengesang“ im Museum St. Blasien im Haus des Gastes ist zu sehen bis Sonntag, 28. April, jeweils Dienstag bis Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr.