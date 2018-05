St. Blasien Engagement, Spielfreude und Zusammenhalt der Gruppe bei den St. Blasier Domfestspielen begeistern den Schauspieler Marten Krebs

Schauspieler Marten Krebs hat sich in die Vorbereitungen der Domfestspiele eingeklinkt und wird bei den Aufführungen als Überraschungsgast auftreten. Wieso arbeitet er beim Laientheater in St. Blasien mit? Darüber spricht er im Interview.

Herr Krebs, ein Profi aus Berlin bei den Domfestspielen in St. Blasien, das ist ja nicht selbstverständlich. Wie kam es dazu?

Mein Bruder arbeitet hier in St. Blasien und ich habe schon eine ganze Weile die Gegend hier als mein Refugium entdeckt, um wieder neue Energie zu tanken. Bei einem meiner Besuche stieß ich dann auf das Plakat für die Domfestspiele, hatte die Idee, mit Wolfgang Endres Kontakt aufzunehmen, und der nahm mich dann gleich mit zu einer Probe. Dort haben mich das Engagement, die Spielfreude und der Zusammenhalt der Gruppe sofort begeistert. Ihr brennt hier alle für eure Sache, das ist toll und vielleicht gerade für einen Berufsschauspieler besonders beeindruckend. Und auch die Liebe zum Detail hat mich überzeugt und mir die Antwort auf die Frage, ob ich das Projekt unterstützen würde, leicht gemacht.

Sie finden das Engagement der Laien hier beeindruckend. Ist das denn bei den Profis nicht so, vermissen Sie da etwas?

Der markanteste Unterschied zwischen der Arbeit hier und der mit Profis ist wohl der, dass ich hier viel mehr ausprobieren kann. Zeit zu haben, etwas zu entwickeln, finde ich ausgesprochen reizvoll. Im Theaterbetrieb ist es, überspitzt formuliert, so: Entweder du hast eine Figur drauf oder du wirst ausgetauscht. Hier bringt jeder sich und seine ganz individuelle Kraft ein, mit der er seine Figur ausstattet. Dieses Angebot weiter zu entwickeln, ist einfach großartig. Außerdem finde ich es charmant, in dem Herzblut, das die Akteure hier für ihre Sache geben, vielleicht auch den einen oder anderen schlummernden Kindheitstraum zu entdecken, zumal ich ja auch über Umwege zur Schauspielerei gekommen bin.

Erzählen Sie doch etwas über Ihren Werdegang.

Als Kind wollte ich Zirkusdirektor und Schauspieler werden, sollte dann aber natürlich doch einen soliden Beruf ergreifen. Ich habe Koch und Patissier gelernt, dazu noch Hotel- und Restaurantfachmann. Eine simple Ansage bei einer Benefizveranstaltung brachte die Wende. Die große Brechtinterpretin Gisela May, einem breiteren Publikum durch die Fernsehserie „Adelheid und ihre Mörder“ bekannt, die bei dieser Veranstaltung auftrat, ließ mich in ihre Garderobe kommen und erklärte mir, ich müsse Schauspieler werden. Tatsächlich habe ich daraufhin in Berlin mein Schauspielstudium absolviert und mich nebenbei regelmäßig mit meiner künstlerischen Ziehmutter getroffen, mit der mich bis zu ihrem Tod im Dezember 2016 eine innige elfjährige Freundschaft verband.

Ihre schauspielerische Tätigkeit hört sich abwechslungsreich an, in Kritiken werden Sie immer wieder als Reinkarnation der früheren Entertainer gefeiert. Dieses Lob nutzen Sie für Ihr soziales Engagement. Was tun Sie im Einzelnen?

Ich liebe meinen Beruf nicht zuletzt wegen der Herausforderungen, die er immer wieder bietet. Beispielsweise habe ich auf der Europatour 2017 mit dem Beatles-Musical „All You Need is Love“ meine Rolle für Paris auf Französisch gelernt. 2013 habe ich eine große Fluthilfe-Gala organisiert und moderiert für die Flutopfer im Elbe-Havel-Winkel. Seit Ende 2016 bin ich als Botschafter der Morbus-Gaucher-Gesellschaft das Sprachrohr für Patienten mit dieser seltenen Stoffwechselerkrankung. Beim großen Presseball im Januar 2017 in Berlin beispielsweise habe ich moderiert, gesteppt, gesungen, alles im Smoking natürlich. Ich finde, die große Showtreppe, die leider in letzter Zeit ziemlich in Vergessenheit geraten ist, muss unbedingt wiederbelebt werden. Gerade ist mein neues Programm „Bühne, Kunst & Käsekuchen“ angelaufen, quasi eine Hommage an meine Mentorin Gisela, mit Anekdoten, Liedern und Revue-Elementen. Ich will eine lebendige Moderation pflegen, aus dem Bauch heraus, die nicht von Kärtchen abgelesen wird, sondern spontan aufs Publikum eingeht. Mein Credo ist, auf der Bühne natürlich zu wirken.

Dass Sie auch versuchen, das den Darstellern der St. Blasier Domfestspiele nahezubringen, merkt man, wenn man Sie bei ihren Probeneinsätzen begleitet hat. Das wirft aber auch die Frage auf: Haben sie beruflich Ambitionen in Richtung Regieführung?

Tatsächlich habe ich entdeckt, dass es richtig Spaß macht, den Akteuren zu helfen, sich in die Figuren hineinzufühlen. Ich finde ohnehin, es sollte nicht „Schauspieler“, sondern „Schaufühler“ heißen. Ich glaube, ich habe die Gabe, zu spüren, was falsch ist, nicht passt, und ich erlebe, dass meine bilderreichen Erklärungen und auch die Anregung, sich an realen bekannten Beispielen aus der Schauspielszene zu orientieren, den Darstellern helfen, ihre Figuren zu finden.