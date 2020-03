von Christiane Sahli

Von den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Arbeit von Bergwacht und Deutschem Rotem Kreuz in besonderer Weise betroffen. Bei beiden Blaulichtorganisationen ist die Einsatzbereitschaft nach wie vor gegeben. Für das Vorgehen am Einsatzort gibt es insbesondere im Hinblick auf Schutzkleidung Vorschriften.

Einschränkungen

Der Rettungsdienst im Gelände ist nach wie vor gesichert, die Bergwacht in der Region einsatzbereit, betonen die Verantwortlichen. Es gebe allerdings Einschränkungen. So werde nur noch eine Ortsgruppe statt wie bislang zwei alarmiert, sagte Axel Schmidt, Vorsitzender der Ortsgruppe Bernau. Die Mannschaftsstärke liege nach wie vor bei fünf Bergrettern.

Fragen nach Symptomen

Später werde dann abgewogen, ob weitere Einsatzkräfte erforderlich seien. Bereits bei der Alarmierung werde vonseiten der Leitstelle nachfragt, ob der Patient an Corona oder an auf die Viruserkrankung hinweisenden Symptomen leidet oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, fuhr Schmidt fort.

Selbstschutz

Wenn dies der Fall ist oder ein entsprechender Verdacht bestehe, werde Schutzkleidung, die vom Landesverband gestellt wird, angelegt. Gleiches gelte, wenn sich keine Aussagen treffen lassen. Der Eigenschutz habe große Bedeutung, betonte auch der Vorsitzende der Menzenschwander Ortsgruppe, Peter Böhler.

DRK

Ähnliche Regelungen gelten beim Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes. Was die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder im Ortsverein St. Blasien betrifft, wurde gemeinsam mit der Stadt und dem Jugendrotkreuz ein Einkaufsdienst auf die Beine gestellt. Sämtliche Ausbildungen, Dienstabende und die Breitenausbildung wie Erste-Hilfe-Kurse hat der Verein eingestellt.

Die Kommunikation im DRK-Ortsverein selbst erfolgt so weit wie möglich per E-Mail oder Telefon, sagte der Vorsitzende Alexander Dehm. Die Kleiderkammer ist geschlossen, ob Blutspendetermine stattfinden können, sei derzeit noch offen. Der zuständige Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen prüfe derzeit die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten auf ihre Eignung unter Berücksichtigung der Erfordernisse wie unter anderem die Möglichkeit zur Einhaltung des erforderlichen Abstands, sagte DRK-Kreisbereitschaftsleiter Matthias Albiez.

Ausrüstung wird angeschafft

Derzeit sei man dabei, Ausrüstung wie Mundschutz, Schutzkleidung und Schutzbrillen für den Fall der Fälle zu beschaffen, erklärte Alexander Dehm. Denn sollte der Katastrophenfall ausgerufen werden, könnten auch die Ehrenamtlichen auf freiwilliger Basis zum Einsatz kommen, erläuterte der Vorsitzende. Das könnte etwa bei Transporten oder beim Aufbau von Verpflegungszelten der Fall sein.