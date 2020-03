von Sebastian Barthmes

Seit zweieinhalb Jahren ist die Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde St. Blasien mittlerweile vakant. Seither ist Markus Wagenbach, Pfarrer der Gemeinde in Höchenschwand, Vakanzvertreter. Damit er entlastet wird, hat die Kirchenleitung nun eine Zwischenlösung ermöglicht: Pfarrerin Renate Hartwig aus Waldshut-Tiengen übernimmt eine halbe Stelle, bis St. Blasien wieder eine eigene Pfarrerin oder einen Pfarrer hat.

Dienst beginnt am 1. April

Mit dem Brief vom evangelischen Oberkirchenrat (Kirchenleitung der Evangelischen Landeskirche in Baden mit Sitz in Karlsruhe) war es offiziell, sagte Dekanin Christiane Vogel auf Nachfrage. Renate Hartwig werde als Pfarrerin bis auf Weiteres in der Christusgemeinde tätig sein.

Damit werde Markus Wagenbach entlastet, der ohnehin als Pfarrer für Höchenschwand und Todtmoos zuständig ist. Als Vakanzvertreter habe er den Notbetrieb aufrecht gehalten, sagte die Dekanin. Den Konfirmandenunterricht werde er aber zu Ende führen. Die Gottesdienste übernahmen seit dem Weggang von Pfarrer Traugott Weber Prädikanten und Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Dekanat Hochrhein.

„Ich freue mich sehr, dass man im Oberkirchenrat die Notwendigkeit gesehen hat“, sagte die Dekanin. Es sei schön, dass die Kirchenleitung das Herz für den Landbezirk habe – üblich sei so eine Lösung nicht. Ihren Dienst wird die aus Flensburg stammende Theologin Renate Hartwig am 1. April beginnen, am Sonntag, 5. April, wird Dekanin Vogel sie in ihre Aufgabe einführen, der Karfreitagsgottesdienst sei dann der erste Gottesdienst, den sie als Vakanzpfarrerin halte.

Eine halbe Pfarrstelle

Die 54-Jährige ist vor zweieinhalb Jahren mit ihrer Familie nach Waldshut gezogen, wo ihr Mann Wieland Bopp-Hartwig Gemeindepfarrer ist. Zuvor hatte sich das Ehepaar 18 Jahre lang eine Pfarrstelle in Boxberg (Nordbaden) geteilt. Seit ihrem Studium in Marburg, Durham in Nordengland und Heidelberg war sie in mehreren Gemeinden der Landeskirche tätig: Das Lehrvikariat absolvierte Renate Hartwig in Breisach und das Pfarrvikariat in Berghausen bei Karlsruhe.

Seit dem Umzug aus Boxberg ist sie selbst beurlaubt. Seither arbeitet sie unter anderem regelmäßig auf einem Bioland-Gemüsehof in Dogern, als freie Mitarbeiterin in einem Nachhilfeinstitut und sie übernimmt Gottesdienstvertretungen im Kirchenbezirk.

So hat sie auch schon die evangelische Kirchengemeinde St. Blasien kennengelernt – seit dem Herbst 2018 hielt sie immer wieder Gottesdienste in der Christuskirche. In dieser Zeit entwickelte sich ein gutes Verhältnis zu der Gemeinde, sagte Hartwig, auch die Stadt gefalle ihr sehr gut. Zufällig habe es sich auch ergeben, dass sie die neugewählten Kirchengemeinderäte in ihr Amt einführte. Aufgrund des guten Verhältnisses sei dann in der Kirchengemeinde die Idee entstanden, sie für die Vakanzvertretung zu gewinnen, sagte Dekanin Christiane Vogel.

Renate Hartwig geht davon aus, rund eineinhalb Jahre in der evangelischen Christusgemeinde in St. Blasien tätig zu sein. Bevor das neue Pfarrhaus gebaut und bezugsfertig ist, werde die Gemeinde wohl auch keine neue Pfarrerin oder einen Pfarrer bekommen. Wenn doch, dann ende ihr Dienst eben früher, sagte Renate Hartwig. Zwei Gottesdienste werde sie in der Regel monatlich in der Christuskirche halten. Die Kasualien (Taufen, Trauungen, Beerdigungen) gehören wie auch Verwaltungsaufgaben ebenfalls zu ihren Aufgaben. Auch im Kirchengemeinderat werde sie mitarbeiten uns sich im ökumenischen Arbeitskreis engagieren. Natürlich werde sie Gemeindemitglieder besuchen.

So lange sie in St. Blasien tätig ist, wird Pfarrerin Renate Hartwig die Kirchengemeinde beispielsweise gegenüber der Stadt und den Verein vertreten. Eine feste Sprechzeit soll es am Donnerstag im Pfarramt geben und sie werde auch bei verschiedenen anderen Gelegenheiten in St. Blasien sein.

Ein klare Antwort

Auf die naheliegende Frage, ob sie nicht selbst die ganze Pfarrstelle in St. Blasien übernehmen wolle, hat Renate Hartwig eine klare Antwort: Inder Gemeinde fühle sie sich sehr wohl, aber auf Dauer wolle sie keine 100-Prozent-Pfarrstelle übernehmen. Es sei auch sinnvoll, dass ein Gemeindepfarrer oder eine Pfarrerin vor Ort wohnt, ihre Familie lebe aber in Waldshut. Neben ihrer halben Stelle in St. Blasien werde sie auch noch weiter regelmäßig einige Stunden in der Landwirtschaft arbeiten, „da ich sehr gerne draußen in der Natur bin und mich gerne an der frischen Luft betätige“, sagte die Pfarrerin.